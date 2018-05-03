В конце апреля на Новоданиловской набережной открылся бар с крафтовым пивом «Фракция».

«Фракция»

Адрес: Новоданиловская наб., 4а, стр. 1 время работы: пн.-чт.: 17:00–01:00, пт.-вс.: с 16:00 — до последнего клиента Средний чек: 500–1 000 рублей Facebook

Меню Разливное крафтовое пиво — от 200 до 300 рублей Бутылочное пиво — от 200 до 500 рублей Вяленое мясо — 300 рублей Арахис — 100 рублей

Идея: Бар открыли музыканты метал-группы Reka и организаторы панк-фестиваля «Молодость и красота». «Фракция» — уже второй крафтовый бар от этой команды. Первый, Last Hop, около года работает в Ново-Переделкине. Одним только пивом основатели бара ограничиваться не собираются: во «Фракции» обещают проводить выставки, кинопоказы, презентации и концерты. Выбор места тоже не случаен: по словам владельцев, в районе «Тульской» есть куда сходить поесть, а вот с выпивкой возникают проблемы.

МЕНЮ: На выбор — 15 кранов разливного и около 150 видов бутылочного пива от российских и иностранных пивоваров. «Мы не гонимся за количеством позиций в меню, но будем устраивать различные презентации и тап-тэйковеры», — рассказывают владельцы бара.

ИНТЕРЬЕР: Над дизайном и оформлением владельцы бара работали сами. «Главная тема в интерьере — ненавязчивый минимализм: два зала, окрашенные в красно-серые цвета, висящие на стенах афиши концертов, диваны из палет, приглушенный свет», — отметили основатели бара.

Источник: «Фракция»