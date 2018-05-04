Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации о еде и питье в жаркую погоду.

По мнению специалистов, следует отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. «Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища», — заверяют в ведомстве. Также есть не советуют в самое жаркое время дня. Вместо этого лучше запланировать прием пищи на утро и вечер.

Чтобы избежать обезвоживания организма, нужно больше пить: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. В то же время лучше отказаться от употребления газировки, энергетиков, алкоголя и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Рекомендуемый питьевой режим составляет до 1,5 литра в сутки. Однако резко увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

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Источник: «Москва»