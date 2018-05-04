Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое.

Прежде всего покупателям советуют обращать внимание на этикетку. В составе мороженого должны значиться молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Важно также, чтобы вес продукта был указан в граммах, а не в миллилитрах.

Наименование мороженого зависит от его жирности. Так, в молочном мороженом жирность не превышает 7,5 %, в сливочном варьируется от 8 до 11,5 %, а в пломбире может достигать 20 %.

По словам специалистов, купить мороженое без стабилизаторов не получится, так как они помогают ему держать форму. Безопасны для здоровья альгинат натрия, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, пектин, целлюлоза, крахмал окисленный, желатин, агароид и казеинат натрия. Отдавать предпочтение при этом лучше натуральным ингридиентам, таким как агар-агар или желатин.

Качественное мороженое имеет равномерный цвет. А чем выше процент жирности, тем желтее цвет. Некачественный товар можно узнать по белому налету на шоколадной глазури. Настоящее мороженое тает медленно, одновременно с глазурью, которая не должна отваливаться от мороженого.

Проверить качество мороженого можно, отколов кусочек. Если же продукт покрыт кристалликами льда — значит, он проходил повторную заморозку. А деформированное мороженое говорит о нарушенном режиме хранения или исходе срока годности. К окончанию безопасного для употребления периода мороженое также «усыхает». Избегать стоит дешевого мороженого с растительными жирами вроде пальмового масла, которое небезопасно.

Рекомендованная норма употребления мороженого для взрослых составляет 3–4 раза в неделю, а для детей — 2–3 раза, добавили в Роскачестве.

Источник: Роскачество