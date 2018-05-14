Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество завершили масштабную проверку молочной продукции. В ходе исследования ведомства изучили образцы 250 федеральных и региональных брендов творога, молока и сливочного масла.

Согласно результатам, несоответствия требованиям выявили в 20 % проб молока, 35 % образцах сливочного масла и в 60 % проверенного творога. Среди обнаруженных нарушений — превышения микробиологических показателей, в том числе дрожжи, плесень, бактерии, кишечная палочка. Такие результаты могли получится ввиду низкого качества сырья, нарушения санитарных требований или несоблюдения условий хранения, объясняют в Роскачестве.

В некоторых молочных продуктах нашли также повышенное количество антибиотиков. При этом данные о подмешивании в молочную продукцию растительных жиров не подтвердились. Все товары также прошли проверку на безопасность: специалисты не выявили патогенных микроорганизмов вроде сальмонелл или листерий. В норме находятся и радиологические показатели проверенной продукции.

Ранее The Village рассказывал, как делают молочные продукты и фальсифицируют молоко в России.

Источник: «Коммерсантъ»