Компания Diageo проведет третий барный фестиваль Bootcamp на Патриарших прудах 17 мая.

В девяти заведениях Москвы на один вечер введут специальное коктейльное меню от финалистов программы по барменскому искусству Diageo Reserve World 2018. Попробовать напитки стоимостью 600 рублей каждый можно в ClassSaxon + Parole, Berlin Bar, Salumeria, «Киану», Gutai, «КЛАВА», Margarita Bistro, AQ Chicken, Noor Bar.

Участники — бармены BootCamp объединятся и возглавят одно из заведений, где, основываясь на особенностях концепции выбранного места, будут весь вечер готовить авторские коктейли. Затем напитки оценит специальное жюри.

В фестивале примут участие Денис Кряжев (бар «Фаренгейт»), Евгений Шашин (бар «Коробок»), Виталий Екименко (ресторан «Moregrill»), Максим Гладышкевич (бар «Friends», Новосибирск), Никита Хлопянов, Александр Калачев (La Cucaracha, Хабаровск), Лионел Ребеаривеллу (Imbibe cocktail bar, Санкт-Петербург), Артем Талалай (ресторан Selfie, Москва), Сергей Пушкин (Delicatessen, Москва), Константин Плесовских (Chainaya tea & cocktails, Москва), Евгения Зарукина (El Copitas Bar, Санкт-Петербург), Андрей Пруцких (Insider Bar, Москва), Михаил Падисов (Imbibe cocktail bar, Санкт-Петербург), Владимир Маяков (Insider Bar, Москва), Александр Блинов (Roof cocktail bar, Казань), Евгения Петрушева (Nobel, Новосибирск) и Аброр Абдуллаев (Roof cocktail bar, Казань).

Прийти на фестиваль и попробовать напитки может любой желающий. Начнется BootCamp в 20:00.

Ранее бартрендеры уже рассказывали нам о трендах 2018 года. А о самых популярных коктейлях Москвы можно узнать здесь.

Источник: организаторы Bootcamp