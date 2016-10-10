10 октября в Москве открылась первая в России кофейня израильской сети Cofix, известной своим меню с фиксированной ценой на все блюда. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Небольшой вагончик с парой столиков внутри, работающий преимущественно в формате «кофе на вынос», расположился в торговом центре «Охотный Ряд». Для столицы Cofix установил единую цену в 50 рублей. Столько здесь будут стоить кофе, маффины, смузи и салаты, а также так называемый российский специалитет — сырники и супы.

Участники рынка считают, что у Cofix мало шансов удачно запуститься в России в таком формате. По их словам, компании будет сложно найти места с достаточно высокой проходимостью. При этом аренда подходящих объектов будет гораздо дороже, чем в Израиле, а цены в меню, наоборот, ниже. В консалтинговой группе «НЭО Центр» инвестиции в открытие одной кофейни Cofix оценили как минимум в 700 тысяч рублей.

Я подсчитал, что себестоимость кофе в российских заведениях — примерно 15 рублей. Так что обычное утверждение, будто кофе дешевле 100 рублей в Москве невозможен, — это неправда Ави Кац, основатель сети кофеен Cofix

Сейчас кофе дешевле 100 рублей в Москве можно найти, например, в ресторанах сети «Макдоналдс». В «Кофе хауз» самый дешевый классический эспрессо стоит от 119 рублей, а в «Кофемании» — от 150 рублей. В Starbucks двойной эспрессо подают за 185 рублей. В несетевых кофейнях или небольших сетях цены на сваренный кофе колеблются в районе 90–100 рублей за чашку.

Израильский бизнесмен Ави Кац, также владеющий сетью магазинов «все по доллару» и несколькими другими компаниями, открыл первую кофейню Cofix в 2013 году. В ней кофе и другие блюда из меню стоили всего пять шекелей. Вскоре после этого конкурентам пришлось снизить цены в своих заведениях. Также у сети появились подражатели — например, израильская Cofizz и британская Caffix. Сама Cofix сейчас насчитывает более 150 кофеен, баров и магазинов.