Жюри Московского гастрономического фестиваля, проходящего в столице с 1 по 31 октября, объявило первый короткий список претендентов на получение Гран-при конкурса. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

В шорт-лист по итогам голосования журналистов попали: A Tavola, Fumisawa Sushi, Funny Cabany, Glenuill, Kodo, Madame Wong, OliOli, Pinch, Quadrum, Savva, Saxon + Parole, White Rabbit, Wine and Crab, а также Zodiac, «Китайская грамота» в Барвихе, «Кому жить хорошо», «Мюсли», «Северяне» и «Сыр».

Осталась всего неделя до окончания 12-го Московского Гастрономического Фестиваля. Члены жюри – гастрономические журналис... Опубликовано Московский гастрономический Фестиваль 24 октября 2016 г.

Во время проведения фестиваля шефы 100 городских ресторанов представляют свои дегустационные сет-меню за фиксированную цену в 1 500 рублей. Гости мероприятия также могут принять участие в определении победителей, оставив отзыв на сайте мероприятия, на странице события в Facebook или в мобильном приложении.