В бизнес-центре «Москва-Сити» открылся продуктовый магазин AllFoods «Овощи, фрукты и другие продукты». Об этом The Village рассказали владельцы площадки.

Новый Allfoods располагается на первом этаже башни «Город столиц» бизнес-центра. Тока работает ежедневно с 09:00 до 22:00. В ассортименте магазина — свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень, сухофрукты и крупы. Кроме того, здесь можно найти посуду, книги по кулинарии, товары для дома, бытовую химию, игрушки, подарки. Также в новом магазине теперь варят кофе, делают смузи и выжимают соки. Что касается цен, то овощи и фрукты стоят от 50 рублей за килограмм, ягоды — от 150 рублей, полуфабрикаты — от 200 рублей.