В «Москва-Сити» открылась продуктовая лавка AllFoods
В бизнес-центре «Москва-Сити» открылся продуктовый магазин AllFoods «Овощи, фрукты и другие продукты». Об этом The Village рассказали владельцы площадки.
Новый Allfoods располагается на первом этаже башни «Город столиц» бизнес-центра. Тока работает ежедневно с 09:00 до 22:00. В ассортименте магазина — свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень, сухофрукты и крупы. Кроме того, здесь можно найти посуду, книги по кулинарии, товары для дома, бытовую химию, игрушки, подарки. Также в новом магазине теперь варят кофе, делают смузи и выжимают соки. Что касается цен, то овощи и фрукты стоят от 50 рублей за килограмм, ягоды — от 150 рублей, полуфабрикаты — от 200 рублей.
Название места
Адрес: Пресненская наб., 8., стр.3, бц «Москва-Сити», башня «Город столиц», 1-ый этаж
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 09:00 до 22:00
ТЕлефон: +7 (495) 691-48-90
Совладельцем AllFoods является Ginza Project. Также их точка работает по адресу Спиридоньевский переулок, 10а. Она открыта для посетителей круглосуточно без выходных.
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