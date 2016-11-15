Объявлен победитель конкурса «Серебряный треугольник» на звание лучшего молодого шеф-повара года в России. Им стал шеф-повар Björn Стас Песоцкий, сообщили The Village организаторы конкурса.

В очном творческом поединке соперниками Песоцкого стали шеф-повар ресторана Hamlet and Jacks Евгений Викентьев и шеф-повар Delicatessen Олег Кусов. Победитель определялся путем анонимной дегустации блюд, приготовленных финалистами. Каждый повар готовил по одной закуске и по одному основному блюду. Песоцкий приготовил блюда из слабосоленого лосося и водки и блюдо из говяжьего ребра с сиропом ячменного солода.

В профессиональное жюри вошли несколько шеф-поваров, среди которых — Иван и Сергей Березуцкие, Дмитрий Зотов, Георгий Троян, Нино Грациано и Владимир Мухин. Каждое блюдо оценивалось по десятибалльной шкале. Победитель определялся по наибольшему количество набранных баллов от всех членов жюри.

Конкурс «Серебряный треугольник» проводится ежегодно с 2011 года. Одно из главных условий участия — представление блюд современной российской кухни. За время проведения «Серебряного треугольника» победителями становились Дмитрий Зотов, Владимир Мухин, Анатолий Казаков, Сергей Березуцкий и Георгий Троян.