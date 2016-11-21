«Фуд Сити» — это большой агрокластер на Калужском шоссе, крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России. Бакалея, фрукты, овощи, молочные продукты, мясо и рыба — там можно найти практически все. Многие рестораны и кейтеринговые службы закупают продукты именно там. The Village решил узнать у шефов популярных ресторанов, может ли быть полезным «Фуд Сити» обычным горожанам, которые привыкли закупаться на неделю.

адрес: Пос. Сосенское, 22-й км Калужского ш., зд. 10 телефон: +7 495 995-99-99 foodcity

Максим Тарусин, шеф-повар ресторана «Воронеж»: В «Фуд Сити» стоит покупать сезонные продукты. Из овощей особенно хороши помидоры и огурцы. Зачем ехать именно сюда? Из-за цены. Но это работает в случае, если берете оптом. Для тех, кто покупает для себя, есть один минус — товары продаются ящиками. В противном случае теряется выгода. Еще один совет — отбирайте продукты вручную. Те же помидоры в одной партии встречаются абсолютно разные. Зимой можно поискать баранину, но нужно точно знать, к кому идти. Здесь все зависит от продавца.

Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана Selfie: Если хочешь найти в «Фуд Сити» что-нибудь интересное, нужно ходить не по павильонам, а отправляться в гейты, куда продавцы заезжают на фурах и торгуют с колес. Там всегда все самое свежее, сезонное. Крупные поставщики часто не связываются с продуктами, у которых короткий сезон, приходится искать их на рынке.

Здесь, например, я покупал молодой миндаль для гаспачо и молодой лесной орех для салатов. Сейчас езжу за космическим абхазским фейхоа и свежайшей узбекской зеленью. А еще тут, кстати, очень хорошие сушеные травы — лаванда, зверобой, иван-чай.

Мясо, рыба, сыр — эти направления не особо развиты. А вот за овощами, салатами, всевозможной зеленью — только сюда. Я приезжаю пару раз в неделю: по понедельникам покупаю в ресторан, по пятницам — себе домой на выходные.

В восемь утра уже нужно быть на месте — фуры в гейты заезжают еще в шесть. Пока народу немного, можно спокойно ходить и выбирать.

Если проголодаетесь, ищите место, где готовят турецкую шаурму. Она очень вкусная! Не куриная, как у нас все привыкли, а настоящий дёнер-кебаб из говядины 40 сантиметров в высоту.

Антон Никифоров, шеф-повар ресторана Extra Virgin: «Фуд Сити» — большая качественная торговая база, где всегда можно найти по сути любой продукт, причем отличного качества и за доступные деньги. К тому же всегда можно скинуть цену, поторговавшись с продавцом, и по итогу она будет ниже, чем у остальных поставщиков московских ресторанов.

Последнее время «Фуд Сити» очень выручает нас с инжиром. Он у нас идет в чистом виде в салат с брезаолой, клубникой и микс-салатом. Для него же закупаем мангольд, который тоже всегда можно найти в «Фуд Сити», даже когда он пропадает с лотков в Москве.

Покупаем нерку, которую можно найти в охлажденном виде. Мы режем ее кубиком, маринуем в паназиатской заправке и делаем севиче.

Бесперебойно можно найти чернила каракатицы, которые мы используем для приготовления хлеба (а точнее, чиабатты) и черной пиццы с морепродуктами.

Роман Павлов, шеф-повар Sumosan: В «Фуд Сити» цены ощутимо ниже, чем везде. Лучше всего там покупать сезонные продукты, хотя, с другой стороны, там почти всегда все есть. Единственное, чего я не нашел там, — это мини-кресс-салат. У них вообще плохо с маленькими травками-украшениями.

Плюс в «Фуд Сити» не найти каких-нибудь экзотических фруктов вроде гранадиллы. И топинамбур там днем с огнем не сыщешь. А вот все остальное — пожалуйста, и отличное соотношение цены и качества.

По части овощей и фруктов в Москве альтернативы «Фуд Сити» нет. Раньше мы покупали продукты на Дорогомиловском, но там все в разы дороже и приходится побегать.

Для личного пользования в «Фуд Сити» стоит покупать буквально все: картошку, морковь, цукини, капусту, апельсины, грейпфруты, лимоны, яблоки, груши, авокадо. Мы также закупаем там еду для персонала на корпоративные обеды и ужины — например, те же самые помидоры и огурцы.

Михаил Симагин, шеф-повар кафе-пекарни «Хлебная лавка»: Могу выделить несколько преимуществ «Фуд Сити». Однозначно, во-первых, это цена — здесь в разы дешевле. Во-вторых, перед покупкой на продукты можно не только взглянуть, но и продегустировать, а в-третьих, большая часть продовольствия здесь родом из России. Если сравнивать с супермаркетами, то цены в «Фуд Сити» ниже раза в два точно, бывает и больше. Плюс почти все можно купить в розницу — продают от килограмма. Есть картошка, лук, морковь, уже фасованная по пять килограммов в сеточках.

В принципе, «Фуд Сити» — это такой же оптовый рынок, как и все остальные, только выигрывающий в цене. Про ассортимент не могу сказать, что там чего-то больше, все наравне. Если чего-то не хватает, всегда можно спросить у поставщиков, они помогут, а иногда и сами привезут.

Найти там можно буквально все. Выбор мяса не такой большой, но, в принципе, его достаточно. Есть колбасы, совсем немного молочных продуктов, сыры и творог. Есть кондитерские изделия и всякие маринады в больших пластиковых ведрах. Больше всего павильонов с фруктами, овощами и сухофруктами. Лучше всего покупать там овощи и фрукты, орехи, специи, сезонные продукты. Самое главное — можно пробовать. А молочку, рыбу и мясо лучше все-таки брать у фермеров или у проверенных поставщиков.

Джонатан Кёртис, шеф-повар ресторанов Mr. Lee и «Чердак»: Я был в «Фуд Сити», когда он только открылся. В то время еще не все павильоны работали, но уже тогда там все продавалось оптом по очень хорошим ценам.

В «Фуд Сити» действительно можно найти много интересных, необычных продуктов, но иногда нам все-таки легче и удобнее работать с поставщиками, которые привозят нам всегда то, что нам нужно, а также отвечают за качество — если что, мы можем вернуть продукт.

Но, с другой стороны, очень здорово, когда сам шеф-повар может посмотреть на месте на то, что он купит, выбрать, попробовать, договориться и найти что-то эксклюзивное для своего ресторана. Паназиатская кухня зачастую требует множества редких ингредиентов, которые не все используют, но иногда мы находим их в «Фуд Сити». Самое выгодное — это покупать там свежие фрукты и овощи в сезон. «Фуд Сити» разделен на несколько частей, в одной из которых фрукты и овощи закупаются огромными фурами для московских и региональных рынков. К тому же там есть компании, которые делают доставку в ресторан, что очень удобно.

фотографии: «Фуд Сити»