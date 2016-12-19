Первое кафе сети «Едим как дома» может открыться в апреле 2017 года в здании одного из вокзалов на Комсомольской площади в Москве. Об этом со ссылкой на режиссера Никиту Михалкова, который является одним из инициаторов проекта, сообщает RNS.

«Пока в Москве. Один из трех вокзалов. Надеюсь, в апреле. Но у меня есть договоренность с Новгородской областью — там очень большой участок дороги... Это уже дело коммерческое. Наша задача, моя в частности, заключается в том, чтобы быть убежденным в том, что будет качественно», — заявил Михалков.

По его словам, для открытия кафе не планируется привлекать бюджетные средства. Михалков добавил, что надо провести переговоры с РЖД.

В апреле 2015 года режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский попросили президента Владимира Путина посодействовать созданию национальной сети общественного питания под брендом «Едим дома». Инвестиции на запуск проекта режиссеры оценили в 971,8 миллиона рублей.

Кончаловский сообщил, что получил одобрение президента и госфинансирование проекта пройдет по программе поддержки малого и среднего бизнеса. При этом 30 % начальной стоимости должен найти инвестор, а 70 % выделит банк под гарантии «Агентства кредитных гарантий». Позднее Михалков рассказал, что сеть появится через 1,5 года и будет называться «Едим как дома».

В ноябре 2016 года актриса и ведущая телепрограммы о кулинарии Юлия Высоцкая запустила сеть бакалейных лавок «Едим дома». Первые две точки открылись в жилом квартале «Царицыно» и в торговом центре «Пятое авеню».