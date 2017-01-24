Этот год прошел для нас очень активно. Запустив первую бургерную на Большой Ордынке в сентябре 2015 года, в 2016 мы вошли как микросеть из двух заведений — вторая бургерная открылась в музее советских игровых автоматов. На 2016 год были планы открыть еще два заведения, но достигнув этой планки, мы решили не останавливаться и открыли еще три бургерные. В конце октября заработал новый микро-проект Pho Fighters с вьетнамскими супами фо.

Как результат — за год мы выросли из оборота в 10 000 до 35 000 бургеров в месяц. За следующий год мы планируем еще сильнее расширить свою сеть.

В плане экономических показателей 2016 был очень тяжелым. Мы столкнулись с многократным ростом цен и при этом одновременным падением покупательской способности. Жизнь стала стоить дороже на порядок, а зарплата у большинства людей осталась на уровне 2015 года (хотя мы подняли ставку в нашей компании). Это говорит о том, что свободных денег стало меньше.

Поэтому 2016 год отличается от предыдущих лет новым взглядом на экономическую составляющую бизнеса, где цены стремятся к фиксации, а рентабельность сокращается. Чтобы избежать снижения рентабельности многие рестораторы приняли решение сокращать объем порции, оставляя старую цену. Мы не считаем это правильным решением и поступаем ровно наоборот — увеличили порции, оставив прежние цены. Для нас важно, чтобы каждый мог позволить себе набор в виде бургера, картошки с соусом, лимонада или пива.

В первую очередь мы планируем большое обновление меню ближе к весне. Сейчас активно ведем работу по созданию новых блюд во фритюре, так как считаем, что тема не раскрыта. Мы планируем за год открыть не менее 10 новых бургерных, попробовать новые форматы, выходя из ЦАО в крупные районы.