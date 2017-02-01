У сети быстрого питания «Макдоналдс» может появиться сервис доставки. Об этом рассказал ТАСС президент «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.

«Мы занимаемся разработкой проекта по интернет-торговле и мобильного приложения для заказа еды. Мир быстро меняется, и надо соответствовать этим изменениям», — рассказал он.

Сейчас в компании рассматривают разные варианты: доставку заказа домой и самовывоз из ресторана. О сроках запуска доставки пока ничего неизвестно.