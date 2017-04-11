В воскресенье, 16 апреля, в парке Горького пройдет первый в 2017 году гастрономический фестиваль 8 Oz. Food Market. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Участниками фестиваля станут: Pho, Mitzva, «Маяк Food», Curry Lab, Dutch Dutch, Burger Heroes, Injir, Granola.Lab Moscow и другие гастропроекты. За музыкальную часть мероприятия отвечают Тимофей Смирнов и Саша Гришин.

8 Oz. Food Market будет работать с 13:00 до 22:00 около кафе 8 Oz. на Крымском Валу, 9/21 и ресторана «Лебединое озеро». Вход бесплатный.