Петербургский сервис доставки еды «Dostaевский» начал работать в Москве. Об этом The Village рассказали основатели проекта.

С помощью «Dostaевского» москвичи могут заказать завтраки и обеды, супы и салаты, пиццу и бургеры, суши и роллы, пироги и шаурму, а также различные напитки и десерты. Заказ можно оформить на сайте проекта, в приложениях на iOS и Android и по телефону, а также через Delivery Club.

Минимальная сумма заказа без учета напитков составляет 400 рублей. На доставку уйдет как минимум 45 минут.

Пока доставка осуществляется только в СВАО и ЮВАО, однако уже к лету 2017 года компания планирует охватить весь Восточный округ, а к 2018 году — всю Москву. Для этого она откроет 30 собственных производств, на которых и готовятся все блюда. Пока таких точек только две.