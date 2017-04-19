С 21 по 23 апреля и с 28 по 30 апреля на Даниловском рынке пройдут гастрономические уик-энды. Об этом The Village сообщили представители рынка. В них примут участие порядка 30 энтузиастов.

«Это и свежий домашний хлеб от пекарен Sasha Bread и „Печорин“, и паштеты, приготовленные Марсиалем Лапланш по бабушкиным рецептам и французской технологии, мясо от фермера Станислава Сабанеева, рыба, мясные деликатесы, авторское варенье и джемы из натуральных ингредиентов, эксклюзивные сорта меда и травяные чаи, масло натурального отжима, а также квас, домашние лимонады и другие интересные и вкусные проекты», — рассказали представители рынка.

Также свою продукцию представят 18 производителей сыра с «различной концепцией и собственным подходом к производству». В частности, на мероприятих можно будет приобрести товары сыроварни Джея Клоуза, сыроварни Dolce Latte и De Famille, фермера ВаСЫРыча, Гильдии сыроделов-ремесленников и других.