ЕдаКак распознать поддельный рис, должны ли повара носить перчатки и откуда в Москве устрицы?
Главные вопросы 2017 года
Могут ли делать крупу из пластика?
Новости об опасном поддельном рисе сначала захватили Китай, а затем дошли и до нас. The Village узнал, можно ли сделать рис из пластика, опасно ли это и как отличить подделку от натурального продукта.
Как правильно есть суши?
Существует мнение, что на родине суши едят несколько иначе, чем в России. Мы выяснили, как едят суши в Японии, нужен ли к ним соевый соус и для чего к блюду подают имбирь и васаби.
Обязаны ли гости сдавать верхнюю одежду в гардероб?
В холодное время года многие рестораны принуждают гостей оставлять объемные куртки и пальто в гардеробе, а некоторые заведения, наоборот, не имеют возможности хранить вещи гостей. Мы узнали, обязаны ли посетители раздеваться и нарушают ли рестораны закон.
Должны ли пробить в чеке блюдо, если вы от него отказались?
Случается, что блюдо в ресторане не оправдывает ожиданий или его качество вызывает сомнения. The Village рассказывает, должны ли пробить в чеке позиции, возвращенные на кухню, и кого за это штрафуют.
Обязаны ли повара носить перчатки?
Открытая кухня перестала быть трендом и уже стала привычной в московских ресторанах: наблюдать за тем, как работают повара, можно в каждом втором заведении. Обязаны ли повара носить перчатки и является ли их отсутствие нарушением, мы узнали у экспертов ресторанной индустрии.
Откуда в Москве устрицы и можно ли их есть?
Устрицы перестали быть диковинным деликатесом, и увидеть их в меню можно практически в каждом рыбном ресторане. The Village разобрался, насколько опасно заказывать устрицы в Москве и откуда они берутся в России.
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