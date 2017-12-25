Не все готовы проводить по несколько часов за плитой, нарезая бесконечные салаты и фаршируя гуся, не говоря уже о том, что не у всех это получается хорошо. Мы подготовили подборку ресторанов, где можно заказать блюда к праздничному столу и забыть о кухонной новогодней суете.

Дорогомиловский рынок

Адрес: ул. Можайский Вал, 10 tkdor Новогодний стол можно заказать на Дорогомиловском рынке, где весь декабрь работает специальная новогодняя стойка. Блюда к праздничному столу приготовит шеф-повар ресторана Touche Тарас Кириенко, правда, о заказе лучше позаботиться заранее — минимум за трое суток. Блюда нужно будет просто довести до готовности в духовке согласно инструкции, а затем уже подавать на стол. В меню — паштет из куриной печени и фуа-гра, террин из утки и из кролика с сухофруктами, стерлядь, запеченная с муссом из красной рыбы и креветок, стейки из лосося, поросенок, начиненный телятиной, рулет из утки, рождественская индейка и еще несколько праздничных позиций.

Carmel

Адрес: Калашный пер., 9 facebook В израильском ресторане Дмитрия Зотова навынос можно взять три блюда от шеф-повара Виктора Липенгольца: цыпленка, запеченного с потрошками (3 тысячи рублей), утку с черносливом, мочеными яблоками и квашеной капустой (5 200 рублей) или сочную лопатку ягненка из основного меню Carmel (2 800 рублей), которая тоже отлично подойдет для праздничного ужина или семейного обеда. Заказы принимаются до 29 декабря включительно, а заказать блюда можно по телефону.

Гастроцентр «Зарядье»

Адрес: ул. Варварка, 8, стр. 1 zaryadyegastrocenter В гастроцентре главного парка страны тоже можно взять блюда навынос, при этом минимальной суммы заказа нет, можно заказать всего понемногу или даже просто 100 граммов оливье, а вот большие заказы стоит все-таки сделать заранее. Меню очень большое, и можно собрать очень разнообразный новогодний стол. Есть оливье (150 рублей за 100 граммов), «Мимоза» (130 рублей за 100 граммов), холодец (100 рублей за 100 граммов), огромное количество пирожков с разными начинками (от 60 рублей за штуку), осетинские пироги, утка, говяжья шея и большой выбор сладостей от чизкейка и медовика до пряников и леденцов.

«Простые вещи New Vintage»

Адрес: ул. 1-я Брестская, 41 facebook Новогоднее меню доставки, специально разработанное к праздникам, будет работать вплоть до 31 декабря. Бренд-шеф Алексей Айзен предлагает попробовать фермерскую утку в медовой глазури с апельсинами, баранью ногу, долго томленную с анчоусами и горчицей, ростбиф с соусом ромеско, а также закуски и десерты, например мясо камчатского краба с авокадо или брауни с ганашом. Цены начинаются от 1 600 рублей за мусс из пармезана на тонком песочном тесте и доходят до 3 900 рублей за фермерскую утку в медовой глазури с апельсинами.

Гранд-кафе «Dr. Живаго»

Адрес: ул. Моховая, 15/1, стр. 1 facebook Ресторан «Dr. Живаго» тоже предлагает снабдить ваш праздничный стол новогодними блюдами. К празднику можно заказать любые блюда из меню, а заказ забрать вплоть до 31 декабря. Меню в ресторане большое и как нельзя кстати к традиционному празднованию: оливье, винегрет, блинчики, расстегаи, крабы, икра и голубцы.

«Шинок»

Адрес: Ул. 1905 Года, 2 shinok Избежать готовки и заказать готовые блюда можно и в ресторане «Шинок». В меню, конечно же, оливье с говяжьим языком и куриным филе, слабосоленая сельдь под шубой, «Мимоза», утка с яблоками или грибами и изюмом, подкопченная стерлядь, фаршированный судак, поросята на гречневой каше и сладости — пироги и торты. Заказ оформляется с полной предоплатой, а забирать его нужно самостоятельно.

Christian

Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1а facebook В ресторане шеф-повара Кристиана Лоренцини можно купить готовые блюда для праздничного стола, а также большие корзины с деликатесами из местной лавки. Унести домой можно вителло тоннато (820 рублей), карпаччо из копченой утиной грудки (690 рублей), оливье с телятиной (480 рублей), равиоли с рикоттой и шпинатом (550 рублей), большую лазанью (3 480 рублей за шесть порций, 5 800 рублей за десять порций), утку с черносливом и яблоками (4 900 рублей), индейку с апельсинами (7 800 рублей), итальянский рождественский кулич (650/950 рублей), нугу (650 рублей), а также пирожки и брускетты. Заказы ресторан принимает до 29 декабря.

Cooker’s Gourmet Café

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, 21/5 facebook В кафе быстрого и здорового питания с ресторанным подходом всегда можно взять еду с собой. К Новому году в Cooker’s подготовят картофельный салат с халапеньо, оливье, крабовый салат с печеной кукурузой и камчатским крабом, «Мимозу» с тунцом, лосось миро в чешуе из цукини, утку, глазированную с имбирем и яблоками, карпаччо из говядины с пармезаном и рукколой, ножку ягненка и, конечно, десерты.

Delivery Club

К новогодней ночи сервис доставки Delivery Club составит праздничную подборку ресторанов и специальных предложений. Кроме подборки, сервис предлагает заказать блюда на выбор из любых ресторанов, например праздничного гуся из «Китайской грамоты», оливье из «Кафе Пушкинъ» или «Кофемании», или же просто снять с себя суету пробок и очередей и заказать продукты с доставкой с Даниловского, Рогожского и Дорогомиловского рынков.

фотографии: обложка. 9 – Гастроцентр «Зарядье», 1 – Дорогомиловский рынок, 2 – Carmel, 3 – Гастроцентр «Зарядье», 4 – «Простые вещи New Vintage», 5 – Гранд-кафе «Dr. Живаго», 6 – «Шинок», 7 – Christian, 8 – Cooker’s Gourmet Café