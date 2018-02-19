С этой недели начался Великий пост, который в этом году продлится до 7 апреля. В течение семи недель православным нельзя употреблять в пищу мясо, молоко, яйца, а также придется практически полностью исключить рыбу.

Мы выбрали десять продуктов из веганских и биомагазинов, которые пригодятся на любой кухне, даже если вы не адепт растительной еды и не собираетесь поститься.

Тофу

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Тофу уже давно можно найти не только в специализированных магазинах, но и практически в любом супермаркете. Тофу бывает разный: плотный и мягкий, с добавками и без, а способов его применения тысячи. Из него получается отличный веганский скрэмбл, сырники, стейк и даже десерты. Конечно, мнения насчет соевых продуктов сильно расходятся, тем не менее тофу остается одним из самых распространенных источников растительного белка. Главное — всего в меру.

Урбечи

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По сути, урбеч — это паста из растертых орехов, семян или косточек. Если арахисовым маслом вас уже не удивить, то на полках магазинов можно найти пасты из кунжута, льна, семян конопли, тыквы, грецкого ореха, миндаля и еще десятка различных орехов и семечек. Такие пасты будут отличным дополнением к утренней каше, основой для заправки салатов, соусов, а также отличным источником насыщенных жиров.

Сироп топинамбура

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Натуральный подсластитель имеет слегка карамельный вкус и тягучую консистенцию. Несомненно, любой сахар, попадающий в организм, остается сахаром, но у сиропа топинамбура действительно очень низкий гликемический индекс (всего около 14–17 единиц, для сравнения: у рафинированного сахара он равен 100), а значит, сахар в крови поднимается медленно. У топинамбура нет ярко выраженного вкуса, он дает просто сладость, поэтому отлично подойдет для выпечки, десертов, чая и даже заменит соус.

Растительное молоко и йогурты

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Научно доказано, что более 70 % людей теряют способность усваивать лактозу по достижении взрослого возраста. Однако представить себе мир без молока было бы слишком сложно. Отличная альтернатива — растительное молоко, тем более что сегодня найти его можно в большинстве супермаркетов. Молоко бывает разное, не только соевое и миндальное, но и рисовое, кешью, злаковое, кокосовое и даже овсяное. У каждого напитка есть своя специфика, но подобрать подходящее не так сложно: кокосовое молоко обладает достаточно интенсивным вкусом и кремообразностью, рисовое — более пресное и жидкое, миндальное — по плотности наиболее похоже на коровье, а по вкусу будет достаточно нейтральным. «Кисломолочные» растительные продукты тоже есть — например, йогурты, которые станут отличной альтернативой привычному завтраку.

Кокосовое масло

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Кокосовое масло — универсальный продукт как на кухне, так и в ванной. Оно практически на 90 % состоит из жирных кислот, а значит, более устойчиво к нагреванию. Такое масло можно использовать для жарки, добавлять его в кашу, в выпечку и даже мазать тело и волосы. Лучше выбирать масло холодного отжима — оно сохраняет больше полезных свойств.

Снеки и батончики

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Разнообразие веганских сладких батончиков, кажется, достигло своего пика. Их можно сделать самому или купить уже готовые, причем у каждого производителя своя технология и одни батончики совсем не похожи на другие. В основе, как правило, орехи и ягоды, что может стать отличной альтернативой любимому сникерсу на полдник. Конечно, такие снеки тоже нужно есть в ограниченном количестве, так как по калорийности они порой даже превосходят шоколадки. Однако это происходит за счет насыщенных жиров, а не сахара, поэтому выбор в их пользу будет однозначно более здоровым.

Веганский шоколад

Mojo cacao, siberrya

Конечно, можно купить обычную плитку черного шоколада, но крупные производители зачастую добавляют сухое молоко и в него. Поэтому внимательно изучайте состав либо обращайтесь к небольшим локальным производителям, нацеленным на веганское производство. Этот шоколад ничуть не хуже, а зачастую, наоборот, превосходит все ожидания и пробуждает любовь к черным плиткам без молока.

Семена чиа

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Семена чиа плотно закрепились на месте фаворитов фитоняшек, но недооценивать этот продукт точно не стоит. Эти крошечные зернышки, похожие на маленькие яйца, богаты омегой-3, железом и магнием. Если же вы не гонитесь за пользой, то чиа могут сделать жизнь лучше хотя бы по двум причинам. Семена имеют свойство разбухать, поэтому из них получается отличный пудинг, который способен утолить чувство голода на несколько часов, и это при низкой калорийности. Также чиа имеют свойство связывать ингредиенты, поэтому ими спокойно можно заменить яйца в выпечке.

Кэроб

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Кэроб — это порошок из плодов рожкового дерева. По виду и даже на вкус он напоминает шоколад, поэтому его активно используют в качестве заменителя, а плоды кэроба сами по себе достаточно сладкие, поэтому часто заменяют даже сахар. В кэробе не содержится кофеин, поэтому пить его можно даже на ночь вместо какао или кофе, а сам порошок богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Из кэроба можно готовить сладкий, похожий на шоколадный напиток, добавлять в выпечку, делать десерты и использовать в качестве альтернативы подсластителям.

Чаи и сборы

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Чай, конечно, можно найти в любом магазине, но, как правило, в веганских точках к чаю подходят более осознанно, во-первых, выбирая органические продукты (то есть чай, выращенный в экологичных условиях без добавления пестицидов), а также предлагая большой выбор «чая без чая» — травяных сборов без чайных листьев, то есть без кофеина. Обычно, кроме отдельных трав вроде мяты или чабреца, можно найти специально подобранные миксы или даже всеми любимый Yogi Tea, который в Москве редкость.

Фотографии: обложка, 3 — Africa Studio — stock.adobe.com, 1 — dream79 — stock.adobe.com, 2 — galitskaya — stock.adobe.com, 4 — Maksim Shebeko — stock.adobe.com, 5 — galitskaya — stock.adobe.com