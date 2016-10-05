Знаменитый флагманский ресторан Арама Мнацаканова, переехавший с улицы Белинского на проспект Добролюбова в 2013 году (как многим тогда казалось авантюрно), стал чуть ли не первой ласточкой петроградского гастрономического бума. Ультрасовременный интерьер не должен смущать поклонников классической итальянской кухни. За модой здесь не гонятся, меню предлагает набор проверенных специалитетов, которые не меняют годами: домашнюю пасту, мясо и рыбу на гриле, фирменную пиццу и коллекцию традиционных закусок.

По этому же адресу работает демократичное Probka Cafe, где кормят завтраками и обедами, а все блюда стоят не дороже 300 рублей, и тайный зал «Probka Квартира» — небольшое помещение на 15 человек, предназначенное для праздников в узком кругу.

Что заказывать

Брускетта с помидорами — 320 рублей

Тартар из тунца с фенхелем — 990 рублей

Теплый салат с сельдереем и кроликом — 750 рублей

Пицца с домашней бураттой — 750 рублей

Римская паста — 650 рублей

Мальтальяти с рагу из утки — 690 рублей

Северное ризотто с куриной печенью — 650 рублей

Ребра ягненка на гриле — 1 850 рублей

Осьминог по-сицилийски — 1 900 рублей