Гастрономическая картаГде есть и пить на Петроградской стороне (Петербург)
Фанатские бары, лучшая кондитерская, раменная, тайский ресторан, японский стрит-фуд и другие главные места динамичного района
За последние пару лет Петроградская сторона стала вполне самодостаточным гастрономическим и питейным районом. Новые рестораны открываются здесь не реже, чем в центре, а локальные бары быстро становятся центром притяжения публики со всего города. The Village сделал подборку старых и новых мест, ради которых можно даже постоять в пробке на Троицком мосту.
Рестораны
Probka
Адрес: пр-т Добролюбова, 6
Время работы: 12:00–00:00
Знаменитый флагманский ресторан Арама Мнацаканова, переехавший с улицы Белинского на проспект Добролюбова в 2013 году (как многим тогда казалось авантюрно), стал чуть ли не первой ласточкой петроградского гастрономического бума. Ультрасовременный интерьер не должен смущать поклонников классической итальянской кухни. За модой здесь не гонятся, меню предлагает набор проверенных специалитетов, которые не меняют годами: домашнюю пасту, мясо и рыбу на гриле, фирменную пиццу и коллекцию традиционных закусок.
По этому же адресу работает демократичное Probka Cafe, где кормят завтраками и обедами, а все блюда стоят не дороже 300 рублей, и тайный зал «Probka Квартира» — небольшое помещение на 15 человек, предназначенное для праздников в узком кругу.
Что заказывать
Брускетта с помидорами — 320 рублей
Тартар из тунца с фенхелем — 990 рублей
Теплый салат с сельдереем и кроликом — 750 рублей
Пицца с домашней бураттой — 750 рублей
Римская паста — 650 рублей
Мальтальяти с рагу из утки — 690 рублей
Северное ризотто с куриной печенью — 650 рублей
Ребра ягненка на гриле — 1 850 рублей
Осьминог по-сицилийски — 1 900 рублей
«Тайка Thai food»
Адрес: ул. Большая Зеленина, 28
Время работы: 12:00–23:30
Ресторан тайской кухни, открытый ресторатором Инной Преображенской, хозяйкой пиццерии Paninaro. Тайскую еду здесь стараются готовить максимально близко к оригиналу, а в меню наряду с хитами вроде супа том-ям и лапши пад-тай есть и довольно редкие для Петербурга позиции, например, као-сой — классический суп северной провинции Чиангмай с хрустящей яичной лапшой и курицей.
К слову, сейчас Преображенская готовит на Петроградской стороне еще один проект, берлинскую донерную «Кройцберг», где будут готовить три вида донер-кебаба, картофель фри и коул-слоу.
Что заказывать
Бобы эдамаме с морской солью — 130 рублей
Салат сом-там из зеленой папайи — 370 рублей
Пад-тай с курицей — 390 рублей
Красный карри с томатами черри и ананасом — 390 рублей
Треска с тайскими травами в кокосовых сливках — 450 рублей
Курица с ананасами в кисло-сладком соусе — 390 рублей
Шпинат с грибами в устричном соусе — 330 рублей
«Место»
Адрес: Кронверкский пр-т, 59
Время работы: 11:00–23:45
Готический гастробар деятельной Екатерины Бокучавы. Готика здесь присутствует не только в интерьере, где в качестве базового выбран черный цвет, а стены украшают черепа, покрытые платиной столовые приборы в рамках и портрет Елизаветы II, но и в меню, которое тоже по своему устрашает: в нем есть пирог с бургундскими улитками, ризотто со сморчками, а печень индейки в бальзамической пасте соседствует с салатом «Шуба-лайт».
Что заказывать
Пирог из бургундских улиток — 650 рублей
Салат «Прости, Вальтер» — 450 рублей
Суп из зеленого горошка со стружкой из оленины — 450 рублей
Цыпленок гриль в лимонно-тархунном маринаде — 1 100 рублей
Треска с травами и кенийской фасолью — 700 рублей
Ризотто со сморчками и трюфельным маслом — 850 рублей
Равиоли с лососем и тархуном в белом соусе — 600 рублей
Frank
Адрес: Большой пр-т П. С., 35а
Время работы: 12:00–01:00 (по пятницам и субботам до 03:00)
Мясной ресторан в помещении кинотеатра «Мираж Синема», названый в честь героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда, который по сюжету возвращался за порцией ребрышек в любимое заведение на окраине Вашингтона даже после того, как стал президентом. Главное блюдо в меню — фирменные ребрышки (500–750 рублей) — здесь готовят в несколько этапов: сначала томят в су-виде, затем запекают в угольной печи, а после обжигают газовой горелкой. Посетителям нужно выбрать мясо — свинину, говядину или баранину —
и соус (есть кисло-сладкий, барбекю и терияки). Второе по значимости блюдо — шаверма восьми разных видов, есть индийская с курицей тикка-масала, мексиканская с чили-кон-карне, вегетарианскую с булгуром и фетой и эффектный азиатский вариант в черной тортилье с креветками.
Что заказывать
Салат коул-слоу — 90 рублей
Теплый салат с говядиной — 390 рублей
Свиные ребра — 500 рублей
Каре ягненка — 750 рублей
Скерт-стейк — 890 рублей
Шаверма с бараниной и травами — 340 рублей
Мексиканский буррито в сырной тортилье — 320 рублей
Go to Health и Suki
Адрес: ул. Съезжинская, 37
Время работы: 12:00–23:00
Одно из последних заведений, открытых ресторатором Екатериной Бокучавой, изначально задуманное как «два в одном»: общий обеденный зал здесь делят вегетарианский ресторан и суши-бар. В первом готовят овощные блюда, стараясь, что называется, держаться корней и не слишком заигрывать с восточной кулинарией с ее специфическими специями и приправами: например, в меню есть тартар из свеклы, салат из цукини гриль с рукколой и сыром фета и лобио из трех видов фасоли в болгарском. Суши и роллы здесь тоже большей частью не просто подстраивают под европейский вкус, а прямо адаптируют: в суши с крабом добавляют маринованную свеклу и хрен, ролл с лососем приправляют трюфельным соусом, а еще готовят ролл со скумбрией холодного копчения.
Что заказывать
Тартар из свеклы — 300 рублей
Салат из цукини гриль с рукколой и сыром фета — 350 рублей
Суп из моркови и имбиря на кокосовом молоке — 300 рублей
Японские пельмени с грибами, шпинатом и кинзой — 500 рублей
Суши с крабом и маринованной свеклой — 150 рублей
Ролл с лососем — 500 рублей
Ролл со скумбрией холодного копчения — 450 рублей
«Макаронники»
Адрес: пр-т Добролюбова, 16
Время работы: 12:00–23:30
Итальянский ресторан на крыше бизнес-центра с прекрасным видом на Князь-Владимирский собор и стадион «Петровский». С тех пор как кухню в «Макаронниках» курирует приглашенный шеф-модернист Андреа Дольчиотти, здесь экспериментируют с необычными техниками и продуктами: тартар из говядины подают с горчичным мороженым, лосось — с мармеладом из каркаде,
а гаспачо готовят из сельдерея.
Что заказывать
Татаки из трески с гаспачо из огурца и яблок — 420 рублей
Моцарелла буррата — 550 рублей
Страшинати с печеными томатами и треской — 450 рублей
Спагетти «Карбонара» по-римски — 480 рублей
Цыпленок с крэмблом из сицилийских оливок — 520 рублей
Ганаш из цветной капусты и белого шоколада — 350 рублей
Облепиховый сорбет — 100 рублей
Кафе
«Форно Браво»
Адрес: ул. Льва Толстого, 1
Время работы: 12:00–00:00, по пятницам
и субботам до 01:00
Заведение неутомимых основателей «Пивной карты», «Трапписта» и «Фарша и бочки» Алексея Бурова и Павла Коккова, где предлагают десять видов неаполитанской пиццы. Готовят ее по всем правилам на дровяной печи при 483 градусах. В меню есть традиционные виды вроде «Маргариты» и пиццы «Четыре сыра», но есть и экспериментальные — например, «Техас BBQ» с копченой свининой и салатом коул-слоу. Восемь пивных кранов, без которых заведения Бурова и Коккова не представить, дополнены небанальной винной картой.
Что заказывать
Средиземноморский салат — 290 рублей
Пицца «Маргарита» — 370 рублей
Пицца «Лосось и маскарпоне» — 550 рублей
Спагетти «Качо-и-пепе» — 390 рублей
«Вкусные штучки»
Адрес: Большой пр-т П.С., 16/1
Время работы: 10:00–21:00
Возможно, лучшая кондитерская в городе, о которой знают все местные, но случайный человек почти наверняка не зайдет — просто не обратит внимания на скучную вывеску. Между тем чудеса, которые творит владелец заведения Кирилл Виноградов, достойны того, чтобы специально отправиться сюда с другого конца города. Помимо фирменного мороженого десятков разных видов (220–260 рублей за 100 граммов), например с черным чесноком и бароло, белыми грибами, сыром горгонзола или редким рододендровым медом, которые регулярно сменяют друг друга, здесь готовят отличные торты и десерты, варят образцовый итальянский эспрессо, а еще продают ремесленный шоколад.
Что заказывать
Торт «Медовый» — 140 рублей
Эклер с кремом из маскарпоне — 90 рублей
Мороженое с черным чесноком, бароло и перцем тимут — 260 рублей/100 граммов
Горячий ремесленный шоколад — 190 рублей
«Дикая Сибирь»
Адрес: Сытнинская пл., 3
Время работы: 12:00–00:00, по выходным до 01:00
Гастробар, открытый семейной парой из Красноярска Кристиной и Владимиром Сафоновыми, где предлагают сибирские специалитеты. Акцент в меню сделан на блюдах из дикой оленины. Из нее готовят и сытный сэндвич, и кебаб на гриле,
и стейк, и даже чипсы. Шеф-повар заведения — Георгий Скрюченков, прежде работал в ресторане «Гастрономика» и получил отличный опыт на стажировках у Дмитрия Блинова (Tartarbar) и Антона Абрезова (Gras).
Что заказывать
Финики в беконе – 185 рублей
Сибирский борщ – 210 рублей
Оленина на гриле с соусом из таежной клюквы – 670 рублей
Северный бургер – 370 рублей
«Компания»
Адрес: ул. Ординарная, 19
Время работы: 12:00–00:00
Шумный гастробар и первый самостоятельный проект Алексея Крылова и Александра Прокофьева, совсем недавно запустивших дорогой ресторан Gastroli на улице Пестеля. В смысле цен меню в «Компании» на порядок демократичнее, а вот по части кулинарных экспериментов новому проекту не уступает: здесь готовят брускетту с олениной, из ладожского сига делают севиче, подают домашнюю пасту и ризотто, а еще блюда из локального фермерского мяса и российских морепродуктов.
Что заказывать
Брускетта с олениной — 290 рублей
Суп из лесных грибов с вешенками — 350 рублей
«Орзотто» с бычьими хвостами — 590 рублей
Овес с томленым кроликом, фетой и белыми грибами — 490 рублей
«Такояки-мисэ»
Адрес: ул. Лизы Чайкиной, 19б
Время работы: 12:00–21:00
Двухэтажное кафе с японским стритфудом, открытое Себастьяном Даниловым, владельцем киоска «Такояки-ятай» в «Этажах». Готовят здесь такояки — традиционную закуску, которая представляет собой шарики теста с начинкой из морепродуктов. Их предлагают пяти разных видов: с осьминогом, крабом, креветками, мидиями и кальмаром. Кроме того, в меню — азиатские лимонады, кофе с добавлением порошкового чая маття и необычные десерты.
Что заказывать
Такояки — 230 рублей
Маття-маффин — 110 рублей
Маття-капучино — 160 рублей
Чикори-капучино — 160 рублей
«Волшебный вкус»
Адрес: Кронверкский пр-т, 53а (вход с улицы Маркина)
Время работы: 09:00–23:00
Своеобычная пельменная на маленькой улице Маркина. Внешнюю непрезентабельность (лакированные деревянные столы, искусственный плющ под потолком и телевизионные плазмы на стенах) компенсирует легенда о том, что в «Волшебном вкусе» готовят лучшие в городе пельмени. Пельмени здесь
и правда образцовые. В меню их больше 20 сортов: например, есть фирменные с говядиной и копченым сыром, украинские со свининой и луком, татарские с бараниной и «Невские» со щукой. Кроме пельменей, подают простые супы, салаты, манты и чебуреки.
Что заказывать
Пельмени «Волшебный вкус» — 200 рублей
Сибирские пельмени — 200 рублей
Чебуреки с мясом — 200 рублей
Вареники «Нежность» — 170 рублей
Mashita
Адрес: Каменноостровский пр-т, 38
Время работы: 11:00–23:00
Кафе-раменная во дворе на Каменноостровском проспекте, открытое семьей русских корейцев. Долгое время кафе существовало исключительно за счет завсегдатаев — найти нужный двор на Каменноостровском проспекте и сейчас непросто, однако несколько месяцев назад владельцы открыли вторую точку на Загородном проспекте. Приходят сюда преимущественно за лапшой. В меню — шесть вариаций рамена со свининой, курицей, говядиной или морепродуктами. Еще есть корейские паровые пирожки пян-се, японские пельмени гедза, свиная отбивная в панировке из японских сухарей и несколько простых салатов.
Что заказывать
Мисо рамен — 240 рублей
Кимчи рамен — 280 рублей
Пян-се — 55 рублей
Пельмени гедза — 150–225 рублей
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Кофейни
«БольшеКофе!»
Адрес: Александровский парк, 3
Время работы: 10:00–22:00
Пионеры кофейного движения в Петербурге. Кофейня «БольшеКофе!» в гроте Александровского парка была открыта двумя судьями чемпионата бариста европейской федерации SCAE. Кофейное меню здесь меняют чуть ли не раз в неделю, а для варки напитка используют раритетную леверную кофемашину с 30-летней историей. В меню, кроме кофе, — молочные коктейли, чаи, свежевыжатые соки, а еще выпечка, салаты и сэндвичи.
Что заказывать
Эспрессо — 43 рубля
Капучино — 137 рублей
Каша с медом, бананом и тыквенными семечками — 81 рубль
Чизкейк — 187 рублей
Горбушка с курочкой, сыром и вялеными томатами — 181 рубль
Saint Espresso
Адрес: ул. Куйбышева, 10
Время работы: 09:00–22:00
Компактная кофейня со стенами, расписанными стилизованными ликами святых. Все виды кофе, который подают в Saint Espresso, можно попросить приготовить без кофеина и с соевым молоком вместо обычного. Цена напитков выше средней, но, как объясняет хозяйка заведения, Екатерина Бокучава, такая цена оправдана качеством.
Что заказывать
Капучино — 180 рублей
Морковный кекс — 200 рублей
Эклеры — 150 рублей
Бискотти — 150 рублей
«ТЧК»
Адрес: Каменноостровский пр-т, 18/11
Время работы: 8:30–21:00, по выходным с 10:00
Микрокофейня в глубине дворов на улице Мира, в помещении бывшей конюшни. Ее создатель — художник-керамист Рата Гилемханова — сумела на 11 квадратных метрах уместить не только кофейное оборудование, но и стойку и даже маленький стол. Кофе здесь варят исключительно из зерна класса cпешелти, используют альтернативные способы заварки, а еще подают домашнюю выпечку и торты.
Что заказывать
Эспрессо — 100 рублей
Флэтуайт — 160 рублей
Пирог дня — 70 рублей
Круассаны — 50–70 рублей
«Боб и лист»
Адрес: Большой пр-т П.С., 10
Время работы: 09:00–21:00
Кофейня с аскетичным скандинавским интерьером и вдумчивым подходом к завариванию кофе и чая. На завтрак здесь можно заказать кашу с фруктами, тосты, овсяное печенье и брауни с брусникой, а в обед съесть суп. Также при кофейне работает лавка с медом и арахисовой пастой.
Что заказывать
Эспрессо — 100 рублей
Капучино — 150 рублей
Тосты с арахисом и фруктами — 100 рублей
Тыквенно-морковный крем-суп — 150 рублей
Бары
«Ясли-бар»
Адрес: ул. Маркина, 1
Время работы: 12:00–02:00
Кафе, недавно взятое в управление бодрой командой пивоварни On the Bones и «Токсовской сидрерии», с простой и понятной едой вроде пасты, классических супов, салатов и стейков. По воскресеньям здесь иногда устраивают семейные бранчи, а в летнее время открывают отличную веранду во дворе.
По вечерам же «Ясли» трансформируются в полноценный бар с разливным пивом, в том числе крафтовыми сортами от местных пивоварен (120–240 рублей), самодельными настойками (120–220 рублей), вином и классическими коктейлями.
Что заказывать
Скандинавский салат со скумбрией — 270 рублей
«Ясли-щи» — 210 рублей
Картофель с лисичками — 250 рублей
Бефстроганов — 320 рублей
Bar 76
Адрес: Малый пр-т П.С., 76
Время работы: 11:00–00:00, по пятницам и субботам до 02:00
Локальный пивной бар с восстановленной угловой дверью и бережно сохраненной исторической плиткой на полу в модерновом доме с башенкой — отличный пример, наглядно демонстрирующий, что «на районе» еще очень большой потенциал: заведение открыто месяц назад, а здесь уже не протолкнуться. П-образная стойка, большие окна, честная кухня (большинство блюд готовится прямо на глазах у посетителей) и продуманная система хранения и розлива пива (16 кранов, предлагают как классические сорта, так и пиво российских и зарубежных крафтовых марок).
Что заказывать
Бастурма, чоризо и копченая оленина — 290 рублей
Чили-чиз-фрайз — 190 рублей
Утиная грудка под можжевелово-брусничным соусом — 290 рублей
Пахлава с лимонным кердом — 130 рублей
I Believe
Адрес: ул. Зверинская, 2/5
Время работы: 13.00–00.00, по выходным с 14:00
Важнейшая точка на Петроградской стороне — пионер местного барного движения, изначально локальная, а теперь уже и общегородская достопримечательность. Бар, открытый почти пять лет назад тремя друзьями, которых объединил интерес к футболу и пиву, первым доказал, что на тихих петроградских улицах (пусть и рядом со стадионом «Петровский») может процветать несетевое питейное заведение. Трансляции основных футбольных матчей, культурные болельщики, добротная кухня, десять пивных кранов и свойская атмосфера, которая удивительным образом сохраняется, несмотря на популярность места.
Что заказывать
Фиш-энд-чипс — 360 рублей
Уха по-фински — 260 рублей
Колбаски — 390 рублей
Свиные ребра — 340 рублей
Big Wine Freaks
Адрес: ул. Инструментальная, 3
Время работы: 18:00–01:00
Тайный винный бар, открытый владельцами ресторана Tre Bicchieri, работающий пять дней в неделю со вторника по субботу. В барной карте — большой выбор редких и эксклюзивных напитков (в частности, биодинамических вин) и шампанского по доступным ценам (от 1 750 рублей за бутылку). Меню соответствующее: в его основе — популярные интернациональные закуски вроде тапаса с тартаром из лосося, азиатского ролла с крабом, дим-самов с грибами шиитаки и разнообразных смерребредов. О визите лучше договариваться заранее — и уточнить дорогу: спрятанный на одном из бывших заводов бар самостоятельно найти непросто.
Что заказывать
Тапас с тунцом — 280 рублей
Спринг-ролл с говядиной — 320 рублей
Цыпленок на вертеле — 800 рублей
Крема-каталана — 200 рублей
«Тольятти»
Адрес: ул. Рыбацкая, 4
Время работы: 12:00–01:00,по выходным с 13:00
Открывшийся весной винный бар от команды сети бургер-баров «Бюро». Основа винной карты, составленной сомелье Анатолием Ждановым, — проверенные итальянские марки, всего около 40 позиций. Кроме вин, здесь предлагают широкую линейку граппы и слабоалкогольных коктейлей на основе свежевыжатых соков и самодельных сиропов. К вину предлагают соответствующие закуски — итальянские сыры, брускетту и салаты. Тем, кто проголодался, в «Тольятти» предложат суп и пасту.
Что заказывать
Тартар из говядины —390 рублей
Брускетта с пастрами из говядины — 350 рублей
Паштет из фасоли с вялеными томатами — 250 рублей
Паста «Карбонара» — 350 рублей
Bolshoybar
Адрес: Большой пр-т П.С., 45
Время работы: 09:00–01:00, со среды по субботу до 04:00
Бар-кофейня, открытый чуть больше года назад дизайнером Дмитрием Давыдовым, создателем джаз-клуба JFC Феликсом Народицким и официальным представителем кофе Illy по Северо-Западу Георгием Дарцмелия. Формат заведения меняется в течение дня. С девяти утра Bolshoybar работает как кофейня, где можно выпить эспрессо и съесть круассан, а вечером — как респектабельный бар с крепким алкоголем, вином, бельгийским пивом и классическими коктейлями.
Что заказывать
Брускетта капрезе — 250 рублей
Брускетта с копченым лососем — 250 рублей
Брускетта с артишоком и хумусом — 250 рублей
Ассорти итальянских колбас — 550 рублей
«О, спорт!»
Адрес: ул. Большая Пушкарская, 5
Время работы: 14:00–23:00, по пятницам и субботам до 02:00
Спортивный бар-рюмочная в десяти минутах ходьбы от стадиона «Петровский» с отечественным крафтовым пивом, крепким алкоголем и простыми закусками. Заведение компактное и рассчитано в первую очередь на болельщиков: здесь регулярно проводят трансляции важных мировых матчей, в том числе с живыми комментариями профессиональных спортивных журналистов Алексея Петровского и Федора Погорелова, празднуют победы «Зенита» и глушат бокалом пива боль от его поражений.
Что заказывать
Бутерброд с килькой — 80 рублей
Борщ «Как раньше» — 250 рублей
Макароны по-флотски — 250 рублей
Пельмени — 170 рублей
The Wall
Адрес: ул. Большая Пушкарская, 42/16
Время работы: 13:00–04:00
Классический бар на Большой Пушкарской улице, продолжатель традиций бара I Believe, открытый компанией друзей, среди которых спортсмен-олимпиец, бармен и преподаватель географии. The Wall ориентирован на локальную тусовку, — главным образом, как и должно быть в этой части Петроградской, фанатскую. В баре 20 кранов, из которых несколько отданы крафту. Кроме того, в меню — крепкий алкоголь, домашние настойки, а еще бургеры, свиная рулька и фиш-энд-чипс.
Что заказывать
Ребра — 380 рублей
Куриные крылья — 250 рублей
Фиш-энд-чипс — 370 рублей
Бургер — 380 рублей
Егерские колбаски — 410 рублей
«Ленинград»
Адрес: Каменноостровский пр-т, 22
Время работы: с 16:00 до последнего посетителя
Олдскульный бар на Каменноостровском проспекте, оформленный в ретростиле: стены отделаны деревянной вагонкой и украшены предметами, которыми забиты дачные чердаки в Курортном районе, вроде бюста Ленина, старых газет и раритетных грампластинок. На меню и барную карту стилистика, впрочем, почти не распространяется: пиво здесь от местных крафтовых пивоварен, а на закуску к нему предлагают и клубный сэндвич, и бургер, и наггетсы, и альпийские колбаски.
Что заказывать
Куриные крылья — 240 рублей
Сырные шарики — 180 рублей
Пивная тарелка — 450 рублей
Альпийские колбаски — 320 рублей
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