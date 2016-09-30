Гастрономическая картаЧто есть на Рогожском рынке прямо сейчас
Вьетнамский стритфуд, свежий хлеб, плов и самса неподалеку от Таганки
Текст
Татьяна Кленова, Кристина Сафонова
Фотографии
Катя Закливенец
Рогожский рынок был построен в начале 30-х годов прошлого века в районе Таганки, на пересечении Рогожского Вала и нынешней улицы Сергия Радонежского. Во второй половине 90-х рынок реконструировали — были заменены ветхие конструкции — и превратили в торговый комплекс, который, впрочем, так и не стал местом, в котором хочется провести больше 15 минут.
В 2016 году под влиянием успеха Даниловского рынка, преобразившегося за последний год, площадка стала обновляться. Так, в начале сентября у рынка появился небольшой фудкорт с несколькими примечательными точками (среди них — кафе Pho-Bo и Plovbox.ru) и посадочной зоной на 30 человек, которую в дальнейшем планируют расширить.
Кроме того, на рынке есть большой выбор фермерских продуктов от поставщиков из разных частей России, а также из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Турции, Аргентины и других стран. Для постоянных покупателей существует программа лояльности (собирая бонусы с каждой покупки, можно получить подарок от рынка). Кроме того, действует доставка продуктов, а в скором времени можно будет заказать и еду из кафе.
Каждую среду на Рогожке снижают цены на четыре продукта с фермерского рынка (на два вида фруктов и два — овощей). А по пятницам проводят большие акции: кулинарные мастер-классы, дегустации и дни барбекю, когда за покупку посетителей рынка угощают мясом или рыбой, приготовленными на гриле.
Правда, многого от Рогожского рынка сейчас ждать не стоит: несмотря на открытие кафе, здесь по-прежнему чувствуется атмосфера советского прошлого, а некоторые продавцы так и не перестали бояться камер телефонов и, заметив человека за съемкой понравившейся грузинской выпечки, могут закричать или позвать охрану. Казалось бы, ситуацию должны исправить новые места, вот только находятся они пока между многочисленными лавками с неприглядной магазинной колбасой и табаком.
The Village отправился на Рогожский рынок и узнал, куда стоит зайти, оказавшись там.
Адрес: ул. Рогожский Вал, 5, стр. 1
Телефон: +7 (495) 678–34–70
Время работы: с 09:00 до 21:00
Магазин Greenstore
Слева от главного входа находится магазин Greenstore с «пищей для умных людей». Здесь можно купить мюсли, гранолу, сидр, пиво, мед, крупы, колбасные изделия, а также орехи, сухофрукты, суперфуды и многое другое. По словам представителей магазина, в продукции нет консервантов, загустителей, ГМО и других искусственных добавок.
При этом треть всего ассортимента собственники магазина производят сами: детское питание изготавливают на заводе в Белоруссии. Мед, привезенный из Алтая, фасуют в Туле. Пиво варят в крафтовой пивоварне в Воронеже. А для приготовления сидра используют яблоки от белорусских фермеров. Также на прилавках Greenstore можно найти продукты от фермеров и поставщиков, которые также разделяют ценности здорового питания.
Батончик Rawlife — 129 рублей
Испанские оливки — 339 рублей за 220 граммов
Сидр яблочный — 199 рублей за 0,75 литра
Нут — 169 рублей за 500 граммов
Маш — 159 рублей за 500 граммов
«Маленькая пекарня Журавлевых»
«Маленькая пекарня» появилась на Рогожском рынке еще в прошлом ноябре. По замыслу владельцев заведения Алены и Сергея это небольшое место в спальном районе, в котором можно выпить кофе и купить свежий хлеб (до этого оба запустили хлебопекарную «Мануфактуру Журавлевых», которая занималась оптовыми заказами). Многие позиции в меню владельцы заведения придумали или доработали сами. Например, рецепт одной из самых популярных позиций — небольшого хлеба скон с клюквой и пеканом (85 рублей) — Алена привезла из-за рубежа, а потом довела до ума. Производство пекарни находится неподалеку, на Рабочей улице.
Меню в пекарне изменяется в зависимости от сезона. Так, к зиме обещают ввести сырные сконы — британский воздушный хлеб размером примерно с пряник. Кроме хлеба, в пекарне можно перекусить, например, ромовой бабой (130 рублей) или пирожным шу (100 рублей), а также выпить кофе. Владельцы советуют пить капучино (159 рублей — стандартный) с эклером (85 рублей) или, к примеру, сочетать американо (120 рублей) с «Птичьим молоком» (160 рублей).
Фитнес-хлеб — 190 рублей
Багет — 100 рублей
Круассан — 85 рублей
Медовик — 180 рублей
Эспрессо — 80 рублей
Флэт-уайт — 150 рублей
Вьетнамское кафе Pho-Bo
Как и на Даниловском рынке, здесь работает кафе с вьетнамским стритфудом Pho-Bo. Концепции и меню двух заведений похожи, но владельцы разные. В кафе можно попробовать суп фо-бо с отварной говядиной и овощами, жареные нэмы со свининой или курицей на выбор, спринг-роллы с креветкой, курицей и манго, а также лапшу, приготовленную на воке с курицей, говядиной или креветками.
Фо-бо — 350 рублей
Нэм — 100 рублей
Лапша на воке — 350 рублей
Спринг-ролл — 150 рублей
Plovbox.ru
Максим Агашков проработал в ресторанном бизнесе 14 лет, десять из которых — у Аркадия Новикова. Предприниматель, родившийся и выросший в Ташкенте, считал, что в Москве нет мест с доступным и вкусным пловом, а есть либо аутентичные заведения, где собирается узбекско-таджикская диаспора, либо сетевые кафе. Поэтому в декабре прошлого года он открыл собственный проект Plovbox на «Экомаркете» в Конькове. Тогда же запустился сайт с доставкой. С августа поесть в Plovbox можно и на Рогожском рынке.
Основа работы Plovbox — принцип одного дня: все, что приготовили сегодня, только сегодня и продают. В кафе готовят из халяльного мяса. Можно заказать плов с говядиной (250 рублей) или с бараниной (290 рублей), а также вегетарианский плов без животных жиров, в который входят курага, чернослив и изюм (330 рублей). Также в меню есть самса — с говядиной (100 рублей), бараниной (120 рублей) и тыквой (140 рублей).
Плов с говядиной — 250 рублей
Плов вегетарианский — 330 рублей
Шурпа — 350 рублей
Манты — 300 рублей
Лагман — 290 рублей
«Живой хлеб»
Первый магазин «Живой хлеб» был открыт на Рогожке в марте 2016 года, а впоследствии торговые точки появились в Реутове и Химках, на «Планерной», «Аэропорту» и Сокольнической площади. Название пекарня получила от переведенного на русский язык термина «organic», которому владельцы стараются следовать. При этом хлеб в пекарне стоит от 40 до 100 рублей.
Бестселлер из бездрожжевых хлебов — деревенский хлеб (80 рублей), который готовится в подовой печи. Так же выпекают бриарский хлеб на темном пиве (55 рублей). Из пшеничных бездрожжевых хлебов особенно интересен альпийский: в него входят пшеничная и ржаная мука, пшеничные отруби, дрожжи, соль, кукуруза, овсяные хлопья, семена льна, кунжут и подсолнечное масло (70 рублей).
Помимо хлеба, в пекарне есть кондитерские изделия. Например, приготовленная на слоеном тесте выпечка (слойки по 45 рублей). Также есть торты, печенье, пирожные и безе.
Заварной ржаной хлеб — 45 рублей
Багет — 60 рублей
Венская слойка с изюмом — 45 рублей
Леонский хлеб — 75 рублей
Миндальный круассан — 90 рублей
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