Рогожский рынок был построен в начале 30-х годов прошлого века в районе Таганки, на пересечении Рогожского Вала и нынешней улицы Сергия Радонежского. Во второй половине 90-х рынок реконструировали — были заменены ветхие конструкции — и превратили в торговый комплекс, который, впрочем, так и не стал местом, в котором хочется провести больше 15 минут.

В 2016 году под влиянием успеха Даниловского рынка, преобразившегося за последний год, площадка стала обновляться. Так, в начале сентября у рынка появился небольшой фудкорт с несколькими примечательными точками (среди них — кафе Pho-Bo и Plovbox.ru) и посадочной зоной на 30 человек, которую в дальнейшем планируют расширить.

Кроме того, на рынке есть большой выбор фермерских продуктов от поставщиков из разных частей России, а также из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Турции, Аргентины и других стран. Для постоянных покупателей существует программа лояльности (собирая бонусы с каждой покупки, можно получить подарок от рынка). Кроме того, действует доставка продуктов, а в скором времени можно будет заказать и еду из кафе.

Каждую среду на Рогожке снижают цены на четыре продукта с фермерского рынка (на два вида фруктов и два — овощей). А по пятницам проводят большие акции: кулинарные мастер-классы, дегустации и дни барбекю, когда за покупку посетителей рынка угощают мясом или рыбой, приготовленными на гриле.

Правда, многого от Рогожского рынка сейчас ждать не стоит: несмотря на открытие кафе, здесь по-прежнему чувствуется атмосфера советского прошлого, а некоторые продавцы так и не перестали бояться камер телефонов и, заметив человека за съемкой понравившейся грузинской выпечки, могут закричать или позвать охрану. Казалось бы, ситуацию должны исправить новые места, вот только находятся они пока между многочисленными лавками с неприглядной магазинной колбасой и табаком.

The Village отправился на Рогожский рынок и узнал, куда стоит зайти, оказавшись там.