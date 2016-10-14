Гастрономическая картаЧто есть на обновленном Усачевском рынке
Блины с салом, бургер с крабом, жареные хинкали, пироги и многое другое
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Таня Клёнова, Кристина Сафонова
Первые торговые ряды на месте Усачевского рынка появились еще в начале 30-х годов прошлого века, а современное здание было построено чуть позже — в 1976 году. Четыре года назад на Усачевском была проведена полная реконструкция: заменены инженерные сети, установлено новое холодильное оборудование, а также системы освещения, кондиционирования и пожаротушения. Но этого оказалось недостаточно, и реконструкция, направленная на то, чтобы сделать пространство более современным и привлекательным для горожан, была возобновлена летом 2016 года.
Автором проекта обновленного Усачевского рынка стал архитектор Владислав Земский. Он предложил оформить все внутренние интерьеры натуральным деревом, а желто-красный фасад заменить на кирпич из разрушенных строений XIX века. Также у рынка появились веранды и зона фуд-корта, на которой представлено более десяти различных проектов с едой и напитками. В планах — перенести фуд-корт на импровизированный второй этаж-мансарду, чтобы покупатели на рынке и посетители точек с едой не мешали друг другу. Также на Усачевском планируют проводить фестивали, мастер-классы и праздничные ярмарки.
Официальное открытие обновленного пространства состоится в эти выходные, 15 и 16 октября. Посетители смогут выпить чай из гигантского самовара, попробовать блюда и продукты, представленные на рынке, а также посетить экскурсию по Хамовникам. Для детей же сделают специальную зону, где будут показывать спектакли.
The Village побывал на Усачевском рынке за несколько дней до празднования новоселья и рассказывает, зачем туда стоит отправиться.
Кулинарная лавка «Оджахури»
Открытием первого ресторана «Оджахури» занимался лично владелец сети Гурам Давидович Ониани — основатель компании «Гулиани групп» (Guliani Group). Первый ресторан открылся в 2013 году в Химках, через год заведение появилось в Королёве, а в прошлом году — на Садовой-Черногрязской. За меню отвечает бренд-шеф Бадри Лемонджава. Также при каждом ресторане работает отдельная кулинария. Владельцам нравится данное направление, поэтому до конца года они планируют успеть запустить еще пару кулинарных лавок с грузинской едой.
Одна из особенностей заведения — жареные хинкали. Продукты закупают либо в России, либо везут из Грузии. Например, домашнее варенье берут у грузинских производителей в трехлитровых банках, а в Москве фасуют в меньшие емкости и продают. Все специии для «Оджахури» готовит тетушка из Кахетии. Получается шесть-семь видов приправ, из которых можно делать различные комбинации для готовки. Чурчхелу также готовят в Кахетии, оттуда же привозят и вино, которым в лавке на Усачевском иногда угощают гостей.
Хачапури «Имерули» — 230 рублей
Хачапури «Ачарули» — 250 рублей
Пхали из испанахи — 250 рублей
Чахохбили — 270 рублей
Долма — 290 рублей
Mitzva
Проект Даниила Гольдмана, Андрея Осипьянца и Антонины Зикеевой вырос из бара Mitzva, где в меню представлена высокая израильская кухня. Здесь же — традиционная уличная еда: фалафель (50 рублей), хумус и бабагануш (320 рублей), к которым можно добавить жареный баклажан (30 рублей) или израильский салат (30 рублей). За кухню отвечает шеф-повар Денис Макаренков, ранее работавший заместителем бренд-шефа сети кафе «Му-му». Перед открытием Mitzva он прошел стажировку в Израиле и разработал собственные рецепты хумуса.
Мясо для заведения закупают на Даниловском рынке, а овощи берут на Усачевском. Некоторые специфические вещи вроде заатара и других специй привозят из Израиля, а оливки заказывают из Греции. Сейчас в заведении — сезон лимонадов, которые предлагаются гостям по принципу «лимонад дня»: каждый день — разные. С приходом холодов обещают наливать горячий пунш.
Хумус или бабагануш — 320 рублей
Фалафель с тхиной (шесть штук) — 150 рублей
Курица в соусе амба — 50 рублей
Говядина в томате и чили — 50 рублей
Жареный баклажан — 30 рублей
Pizza e Dintorni
На Усачевском заработала пиццерия Pizza e Dintorni — первый ресторанный опыт Ильи Губкина. Здесь готовят по классическим рецептам, которые разработал итальянский шеф Винченцо Делилло. Продукты закупают либо у российских поставщиков, либо везут из Италии. Так, например, муку, сыр грана-падано и салями используют только итальянские.
В меню — лазанья, три вида пасты собственного производства (болоньезе, карбонара и неаполитана), а также два вида пиццы — римская и на тонком тесте. Первую режут на кусочки и продают от 100 рублей за 100 граммов. Классическую круглую готовят непосредственно после заказа (процесс занимает не более десяти минут) и отдают целиком. Любую пиццу можно заказать с одной из шести начинок: «Маргарита», четыре сыра, с пармской ветчиной и рукколой, с ветчиной и грибами, с пепперони, а также с грушей и сыром дор-блю.
«Маргарита» — 320 рублей за целую пиццу диаметром 30 сантиметров
Пицца с пармской ветчиной и рукколой —
530 рублей за целую пиццу диаметром 30 сантиметров
Лазанья с фаршем из свинины и говядины, томатным соусом и сыром грана-падано —
100 рублей за 100 граммов
Паста — 330 рублей за порцию 350 граммов
Crab & Caviar
Crab & Caviar можно назвать семейным проектом: его основали Армен Джанумов и супруги Гаяна и Тимур Паритовы (Гаяна — родная сестра Джанумова). Первая точка сети появилась вместе с открытием The Food Market 21. После этого владельцы начали сотрудничать с различными пространствами, например с Fantomas Rooftop.
В обновленном меню кафе на Усачевском появились суши-ритто (мексиканская версия роллов, подающихся в форме буррито). Как и раньше, здесь можно заказать суши, которые готовят из продуктов, используемых для крабового фаст-фуда, и бестселлер заведения — шаурму с крабом (500 рублей). А также попробовать японское мороженое «мочи» с ванилью/клубникой или со вкусом зеленого чая и фасолью (200 рублей). Для приготовления всех блюд используют отечественные продукты: например, крабов напрямую заказывают на Камчатке.
Ролл «Калифорния» с камчатским крабом — 450 рублей
Шаурма с крабом — 500 рублей
Гункан с камчатским крабом — 120 рублей
Суши-ритто «Филадельфия» — 350 рублей
Суши-ритто «Калифорния» — 400 рублей
Мороженое «мочи» — 200 рублей
Fish & Crab
Первая лавка «Русской рыбной фактории» под названием Fish & Crab заработала в Химках в прошлом декабре. А недавно появилась и на Усачевском рынке. Идея продавать рыбу российского производства не только в сыром, но и в готовом виде принадлежит генеральному директору компании Ирине Ихновой. За разработку меню отвечает бренд-шеф Константин Ивлев. Пока в Fish & Crab на Усачевском можно попробовать только бургер с крабом, бургер на зеленой булочке (в нее добавляют сок шпината и петрушки) с ассорти из рыбы, а также корюшку на гриле. Но уже в ближайшие дни меню расширят, а затем будут изменять каждый месяц. Также бренд-шеф будет проводить мастер-классы для всех желающих.
Корюшка на гриле — 320 рублей
Гринфиш-бургер — 390 рублей
Кингкраб-бургер — 550 рублей
Camera Obscura Coffee Microroasters
Проект Camera Obscura появился в 2013 году, когда Николай Чистяков, Дмитрий Пинтелин и Павел Журавлев впервые приняли участие в маркете Stay Hungry, который проходил на «Арме». Сейчас у ребят несколько собственных кофеен в Москве. Также они ставят кофе для дружественных заведений.
Оформлением корнера на Усачевском рынке занималась команда Camera Obscura — боковые стены покрасили черным, а дальнюю красным. Получилась вариация на тему реальной камеры обскура. Ассортимент здесь ничем не отличается от меню в других заведениях сети. Акцент делают на классику: эспрессо, фильтр, американо, капучино (скоро напиток можно будет заказать и на соевом молоке). Но также готовят кофе и альтернативными способами. К кофе в Camera Obscura можно взять пирог от «Любовь Пирогова» или известный многим по кофейне «Человек и пароход» банановый кекс от «Наташа пекла».
Фильтр — 100 рублей
Американо — 150 рублей
Эспрессо — 150 рублей
Флэтуайт — 150 рублей
Капучино — 150 рублей
«Сыр и масло»
Идея продавать сыры и масло производства костромских сыроварен принадлежит подругам Катерине Колесниковой и Инге Епаровой. Катерина выросла в Костроме, поэтому, переехав в Москву, привозила из родного города любимую с детства продукцию. Вскоре костромские сыры стали просить подруги. А после вступления Катерины и Инги в закрытый клуб для молодых мам поставки сыра увеличились до 300 килограммов в неделю. Тогда девушки заключили договор с владельцем фабрик в Боговарове, Вохме и Мантурове и стали соучредителями московского направления.
Сейчас «Сыр и масло» есть на Пражском рынке и около метро Нагатинская. Усачевский — единственное место, где можно не только купить продукцию, но и попробовать блюда с ней. За кухню здесь отвечает бренд-шеф Кирилл Кореняка. В меню — супы, салаты, панини, закуски (тапас) и чаи на натуральных фруктовых пюре. Все рецепты были специально доработаны под костромскую продукцию. Появление новых позиций будет зависеть от сезона.
Тапас с козьим сыром и инжиром — 180 рублей
Тапас с глазированной уткой и грушей — 100 рублей
Свекольное фондю — 320 рублей
Салат «Камчатский краб с соусом айоли и сыром чеддер» — 480 рублей
Панини «Четыре сыра» — 320 рублей
Vitamin & Smoothie Bar Macadamia
Бар с соком и смузи открыли создательница бренда Macadamia Юлия Семенова и ее знакомая Катрин Ляпюр. Напитки здесь продают в бутылках в виде светодиоидных лампочек (их делают под заказ). По словам владельцев, лампочки — символ энергии.
Посетитель может не только выбрать соковый микс из меню, но и придумать свой. Также здесь предлагают небольшой набор завтраков: к примеру, семена чиа с йогуртом, гранолой и малиной (300 рублей). Что касается поставщиков, то чиа, кайл, протеин и маку закупают в Австрии, из Индии везут спирулину, а гранолу берут у знакомых изготовителей.
Смузи «Яблочный кайл» (яблоко, кайл, сельдерей, имбирь, лимон) — 450 рублей за 300 миллилитров
Смузи «Какао-протеин» (кокосовое молоко, протеин, какао, шпинат) — 450 рублей за 300 миллилитров
Смузи «Тайская страсть» (манго, кокосовое молоко, маракуйя) — 350 рублей за 300 миллилитров
Пельменная «#Пропельмени»
«#Пропельмени» открыл бывший директор Даниловского рынка Максим Попов. Ему же принадлежит лавка с фермерскими продуктами «Честная ферма», которую также можно найти на Усачевском. За меню в пельменной отвечает шеф-повар Владимир Ким, который раньше работал в ресторане «Сейджи». Здесь можно попробовать несколько видов пельменей: например, с курицей и грибами, бараниной или говядиной, а также хинкали, манты, дим-самы, гедза, квари и вареники. Все ингредиенты для блюд берут на ферме Попова, которая находится в Рязанской области. По словам владельца, в продукции не используют усилители вкуса и другие добавки. Это объясняет небольшой срок хранения — всего 30 дней.
Манты с бараниной — 160 рублей за порцию
Вареники с вишней — 135 рублей за порцию
Пельмени со свининой/говядиной — 120 рублей за порцию
Дим-самы с овощами — 120 рублей за порцию
Хинкали с бараниной — 160 рублей за порцию
Бистро United Kitchen
Пока на Даниловском рынке бистро шеф-повара Андрея Рывкина закрыто из-за ремонта, можно заглянуть на Усачевский. Почти все сэндвичи здесь сделали открытыми, а также ввели несколько новых позиций: например, «Шаркутри» с салями, мортаделлой, бреазолой, моцареллой и горчицей; «Три сыра» с грюйером, козьим шевром, моцареллой, томатами и базиликом, а также «Чикен карри» с цыпленком гриль, томатной сальсой и карри.
Также в бистро каждый день предлагают разные супы, салаты и горячие блюда. А по выходным готовят омлет с крабом, который шеф придумал во время путешествия по Камчатке. Внимания заслуживает и новый десерт «Три молока», созданный на ферме Морозовых в Никола-Ленивце. Его готовят в печи с использованием самогона.
Владельцы сотрудничают с разными поставщиками — например, у кафе есть отдельный поставщик сельди и кальмаров, отдельный — краба, и, конечно же, многое в заведении делают сами повара: к примеру, солят и маринуют лосося или готовят молодые сыры, которые используют в сэндвичах.
Сэндвич «Шаркутри» — 550 рублей
Сэндвич «Три сыра» — 450 рублей
«Метод табака» (половина рыночного цыпленка, печеные корнеплоды, чимичурри) — 350 рублей
Картофельный крем-суп с сулугуни — 250 рублей
Десерт «Три молока» (18+) — 200 рублей
Пекарня «Батон»
Первая точка пекарни открылась на Даниловском рынке в июле 2014 года. «Батон» стал первым гастропроектом для его владельцев — супругов Ольги Добычиной и Данилы Никитина. В пекарне очень большой выбор хлеба, который стоит не дороже 150 рублей.
Здесь можно найти также рогалики, булочки бриошь, ромовую бабу, разные улитки, миндальные круассаны, а еще эклеры с заварным кремом. После семи вечера на хлеб и выпечку действует скидка 30 %. Кроме хлеба, в «Батоне» гостям предлагают перекусить сэндвичами и выпить кофе, который готовят на зернах Rockets Roasters, — их можно купить здесь же.
Сэндвич с индейкой, салатом, свежим огурцом и соусом карри — 170 рублей
Миндальный круассан — 110 рублей
Кофе по-индийски с кардамоном, гвоздикой и взбитым молоком — 170 рублей
Plov.com
Проекту Plov.com, открывшему точку на Усачевском, уже три года. Владеют им братья Ильхом, Зафар и Дильшод Исмаиловы. Они начинали с сервиса по доставке плова, а потом решили начать готовить к нему еще манты и самсу. Так в итоге они смогли открыть стационарное заведение. Эта точка на Усачевском — первая, но, по словам владельцев, они планируют открыться в ближайшее время и на других рынках.
Рецепты плова, по словам владельцев, традиционные. В меню заведения — несколько его видов: вегетарианский, с курицей, чайханский и праздничный. Порция любого плова стоит 350 рублей. Также в Plov.com готовят самсу, в том числе с тыквой или с сыром и зеленью — 130 рублей штука. Все ингредиенты, такие как рис, нут и морковь, привозят из Узбекистана. Единственный местный продукт — дагестанская баранина.
Плов с бараниной — 350 рублей
Плов с курицей — 350 рублей
Самса с сыром и зеленью — 130 рублей
Самса с тыквой — 130 рублей
Самса с бараниной — 130 рублей
Самса с курицей и овощами — 130 рублей
«Хлеб с маслом»
Основатель заведения — Евгений Краев. Производство сети пока небольшое, но, по словам владельцев, они планируют расширяться. Первое заведение сети открылось на Фрунзенской — в кафе подают горячие блюда вроде пиццы. В заведении на Усачевском рынке горячих блюд нет — зато есть выпечка, кофе и хлеб. Хлеб стоит не дороже 130 рублей (самый дорогой — бородинский). Покупателям предлагают несколько видов чиабатты, пшеничный хлеб, деревенский и многие другие. Из десертов на витрине — кексы, чизкейки и пирожные.
Медовик — 140 рублей
Морковный маффин — 90 рублей
Кольцо заварное — 90 рублей
Торт с черной смородиной — 160 рублей
Капучино — 150 рублей
Коптильня «Щепка»
Василий Советов, Денис Соболев, Юрий Дроздов и Андрей Козырев решили открыть еще одну точку коптильни — на этот раз на Усачевском рынке. Советов около десяти лет проработал управляющим в ресторанах Анатолия Комма — «Грин», «Купол» и «Варвары», а Козырев, помимо прочего, является владельцем проекта уличной еды Andvasgrill.
Рыбу, мясо и птицу коптят на натуральной щепке по щадящей технологии с предварительным запеканием в су-виде. Кроме того, когда продукты маринуют, то используют только натуральные ингредиенты и пряности. Копчение производится тремя способами: есть традиционное холодное и горячее, а также легкое копчение.
Фермерские цыплята — 400 рублей за 600 граммов
Утиная грудка — 200 рублей за 100 граммов
Мраморная говяжья грудинка — 210 рублей
Муксун из реки Лены — 180 рублей
Нерка — 130 рублей
«Былинная»
На Усачевском рынке работает «Былинная», в которой можно попробовать четыре вида блинов (пшеничные, гречневые, овсяные и пшенные) со множеством начинок, например из деревенского сала с соленым огурцом и луком с икрой или из карамельных яблок с корицей.
Цены варьируются от 100 рублей за блин с вареной сгущенкой как в детстве до 220 рублей за блин с трюфельной пастой и пюре. Здесь же продают пироги с мясом, вишней, курагой с черносливом и другими начинками (100 рублей за 100 граммов), а также семь видов пирожков (40 рублей за штуку).
Блин с горьким шоколадом и орешками — 130 рублей
Блин с куриной печенью и лисичками в сливочном соусе — 180 рублей
Блин с кабачками, помидорами и творогом под чесночным соусом — 150 рублей
Пирожок с капустой — 40 рублей
Квас домашний — 60 рублей
ФОТОрафии: обложка, 1-23, 25-34, 36, 37 – Рената Гарипова, 24 – Яся Фогельгардт, 35 – Щепка
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