Первые торговые ряды на месте Усачевского рынка появились еще в начале 30-х годов прошлого века, а современное здание было построено чуть позже — в 1976 году. Четыре года назад на Усачевском была проведена полная реконструкция: заменены инженерные сети, установлено новое холодильное оборудование, а также системы освещения, кондиционирования и пожаротушения. Но этого оказалось недостаточно, и реконструкция, направленная на то, чтобы сделать пространство более современным и привлекательным для горожан, была возобновлена летом 2016 года.

Автором проекта обновленного Усачевского рынка стал архитектор Владислав Земский. Он предложил оформить все внутренние интерьеры натуральным деревом, а желто-красный фасад заменить на кирпич из разрушенных строений XIX века. Также у рынка появились веранды и зона фуд-корта, на которой представлено более десяти различных проектов с едой и напитками. В планах — перенести фуд-корт на импровизированный второй этаж-мансарду, чтобы покупатели на рынке и посетители точек с едой не мешали друг другу. Также на Усачевском планируют проводить фестивали, мастер-классы и праздничные ярмарки.