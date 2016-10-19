Первое заведение BB & Burgers открылось в 2013 году на Ильинском шоссе. Сейчас в Москве работает шесть бургерных сети и еще три за городом. Идея проекта принадлежит Ивану Кукарских, который прожил 12 лет за границей и, насмотревшись за это время на европейские образцы подобных заведений, решил открыть собственный, по его словам, «классический burger joint».

Аббревиатура BB расшифровывается как Beer и Buns, то есть пиво и булочки. Для всех заведений сети булочки готовят в собственной пекарне. Мясо закупают охлажденное у российских фермеров. Сейчас в заведении на Маросейке, как и в других BB & Burgers, предлагают восемь видов бургеров, пять сэндвичей, четыре салата, ребрышки черного быка и картошку фри. Также здесь можно заказать лимонады, милкшейки и горячие напитки.

Что заказывать

Бургер «Классика» (сыр чеддер, огурец, помидор, красный лук, фирменный соус) — 380 рублей

Бургер «Отвратительный мужик» (темная булочка, бекон, сыр эмменталь, свежие овощи, соус «Cливочный хрен») — 380 рублей

Сэндвич «Чикен-чирикен» (бездрожжевой хлеб, куриное филе на гриле, хрустящий бекон, томаты, твердый сыр, салат романо и соус «Цезарь») — 380 рублей

Сэндвич «Черный Рубен» (бездрожжевой хлеб, пастрами, квашеная капуста, сыр эмменталь, горчичный соус) — 380 рублей

Картошка фри — 120 рублей

Салат коул-слоу (капуста, морковь, белый соус) — 99 рублей

Лимонад «Малина-базилик» — 140 рублей за 0,5 литра