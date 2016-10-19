Гастрономическая картаГде завтракать, обедать и ужинать на Маросейке
Бургеры, луковый суп, пян-се и вино — рассказываем о лучших местах на одной из исторических улиц города
Улица Маросейка — неожиданно тихое начало шумной Покровки. The Village уже рассказывал, где есть на последней, а теперь выбрал несколько мест на Маросейке, в которых можно перекусить или выпить бокал вина, если начать прогулку вы планируете от «Китай-города» или «Лубянки».
Текст
Таня Клёнова,
Кристина Сафонова
Бургерная BB & Burgers
Адрес: ул. Маросейка, 4/2, стр. 1
Телефон: +7 (965) 383–30–33
Средний чек: 600 рублей
Первое заведение BB & Burgers открылось в 2013 году на Ильинском шоссе. Сейчас в Москве работает шесть бургерных сети и еще три за городом. Идея проекта принадлежит Ивану Кукарских, который прожил 12 лет за границей и, насмотревшись за это время на европейские образцы подобных заведений, решил открыть собственный, по его словам, «классический burger joint».
Аббревиатура BB расшифровывается как Beer и Buns, то есть пиво и булочки. Для всех заведений сети булочки готовят в собственной пекарне. Мясо закупают охлажденное у российских фермеров. Сейчас в заведении на Маросейке, как и в других BB & Burgers, предлагают восемь видов бургеров, пять сэндвичей, четыре салата, ребрышки черного быка и картошку фри. Также здесь можно заказать лимонады, милкшейки и горячие напитки.
Что заказывать
Бургер «Классика» (сыр чеддер, огурец, помидор, красный лук, фирменный соус) — 380 рублей
Бургер «Отвратительный мужик» (темная булочка, бекон, сыр эмменталь, свежие овощи, соус «Cливочный хрен») — 380 рублей
Сэндвич «Чикен-чирикен» (бездрожжевой хлеб, куриное филе на гриле, хрустящий бекон, томаты, твердый сыр, салат романо и соус «Цезарь») — 380 рублей
Сэндвич «Черный Рубен» (бездрожжевой хлеб, пастрами, квашеная капуста, сыр эмменталь, горчичный соус) — 380 рублей
Картошка фри — 120 рублей
Салат коул-слоу (капуста, морковь, белый соус) — 99 рублей
Лимонад «Малина-базилик» — 140 рублей за 0,5 литра
Чайная Bubble Mania
Адрес: ул. Маросейка, 8
Средний чек: 250 рублей
По соседству с магазином «Мир кино» на Маросейке уже относительно давно работает кафе, где гостям предлагают чайный коктейль с тапиокой или желе. Наполнители (персик, вишня, дыня, виноград и многие другие), как и основу — сорт чая, йогурт или кофе, можно выбрать самому, собрав уникальный напиток. Также в меню уже есть готовые чаи — например, фруктовый бабл-чай с малиной, бабл «Йогурт с черникой» или молочный бабл-чай с шоколадом.
Что заказывать
Бабл-чай с кофе, кокосом и карамельным желе — 250 рублей за 500 миллилитров
Бабл-чай с молоком, бананом и клубничным желе — 280 рублей за 700 миллилитров
Кафе «Пян-се»
Адрес: ул. Маросейка, 8
Телефон: +7 (495) 349–50–05
Средний чек: 300 рублей
Рядом с чайной Bubble Mania работает небольшое кафе с корейскими паровыми булочками «Пян-се». Приморская сеть принадлежит Алексею Сёмушкину, который начинал с участия в городских маркетах еды. Меню в кафе на Маросейке такое же, как и в других точках сети. Можно попробовать четыре вида паровых булочек: классический пян-се (свинина, говядина и капуста), с кимчи (свинина, говядина и кимчи), с семгой (семга, шампиньоны, лук) и вегетарианский (цукини, спаржа, морковка, пекинская капуста). Цены на булочки не превышают 250 рублей. В качестве напитков здесь предлагают кофе, популярный во Владивостоке напиток «Милкис», а также «Клаб матэ» и кокосовую воду.
Что заказывать
Пян-се классический — 200 рублей
Пян-се с кимчи — 250 рублей
Вегетарианский пян-се — 150 рублей
Газированный сливочный лимонад «Милкис» — 50 рублей
Негазированный напиток с кусочками алоэ «Алоэ вера» — 100 рублей
Ресторан People & Pasta
Адрес: ул. Маросейка, 11/4, стр. 1
Телефон: +7 (495) 980–80–99
Средний чек: 500 рублей
На Маросейке работает третье по счету заведение сети People & Pasta. Первые два расположились на Цветном бульваре и на Дербенёвской набережной в бизнес-центре «Новоспасский». Ресторан открыл Дмитрий Руцкой — врач по образованию и создатель аптечной сети из 75 аптек.
Как раз после запуска аптечного бизнеса Руцкой решил реализовать проект ресторана с итальянской кухней. Бренд-шеф заведения — Евгений Левченко. Владельцы просят называть место паста-баром — меню с пастой работает по принципу конструктора: можно выбрать любую форму пасты и любой топпинг, повара создадут блюдо прямо у гостей на глазах. В меню — девять видов пасты, а также салаты, пицца и десерты.
Что заказывать
Инсалата с тунцом — 390 рублей
Паста фрегола с белыми грибами — 370 рублей
Паста фреска — 370 рублей
Пицца «Маргарита» — 230 рублей
Сырный далматин — 190 рублей
Кондитерская-кулинария «Брусника»
Адрес: ул. Маросейка, 8
Телефон: +7 (495) 624–49–17
Средний чек: 500 рублей
Сеть кулинарий (о которой мы уже рассказывали) появилась в городе не так давно, но уже обросла постоянными посетителями. Основала сеть Юлия Артемьева, которая вместе с шеф-поваром Романом Фрумсоном постаралась сделать меню в кулинарии нетривиальным. Средний чек заведения — 500 рублей. От прочих кулинарий «Бруснику» отличает наличие винной карты и периодические акции на вино. Внутри — небольшие круглые деревянные столики, сидеть за которыми тесновато, поэтому многие берут еду навынос. После 21:00 в кулинарии делают скидку 20 процентов. Фабрика-кухня расположена на Рябиновой улице, при заведении на Маросейке есть доготовочный цех. Также доступен итальянский обед — суп, паста, салат и морс за 330 и 380 рублей.
Что заказывать
Соба с овощами — 95 рублей за 100 граммов
Пирог из курицы с рикоттой — 115 рублей за 100 граммов
Сэндвич в багете с прошутто-ди-парма — 220 рублей
Салат с ростбифом, яблоками и зеленым салатом — 140 рублей за 100 граммов
Бокал вина — 230 рублей
Кафе «Жан-Жак»
Адрес: ул. Маросейка, 15
Телефон: +7 (968) 665–51–07
Средний чек: 700 рублей
Французское кафе «Жан-Жак» на Маросейке открыли рестораторы Митя Борисов и Дмитрий Ямпольский. Идти сюда стоит за атмосферой: красные стены, знакомые французские мелодии и салфетки на столах, предназначенные для рисования. В «Жан-Жаке» иногда проводят небольшие концерты, выставки и мастер-классы. За кухню во всех восьми московских бистро отвечает бренд-шеф Сергей Леонов. В меню — традиционные блюда французской кухни: лягушачьи лапки, улитки по-бургундски, салат нисуаз, крем-брюле и многое другое. Также есть достаточно обширная винная карта.
Что заказывать
Луковый суп — 290 рублей
Крок-мадам — 350 рублей
Теплый салат с ростбифом — 390 рублей
Улитки по-бургундски — 530 рублей за шесть штук
Шоколадный флан — 290 рублей
Эспрессо — 120 рублей
Белое вино — 260 рублей за бокал
Винный магазин-бар «Хлеб и вино»
Адрес: ул. Маросейка, 15
Телефон: +7(495) 122–00–44
Средний чек: 1 000 рублей
Заведение на Маросейке около года назад вместе с точно таким же на Патриарших открыл соучредитель Сергей Минаев. Всего в Москве пять ресторанов сети: на Тверской, на Маросейке, на Патриарших, на Звенигородском шоссе и на Большой Никитской. В основе проекта — идея совмещения магазина и бара, где можно купить вино по магазинным ценам, а также полноценно пообедать или поужинать.
В меню — брускетты с разными топпингами (от 180 до 270 рублей), закуски (сырная тарелка — 950 рублей), шаурма (270–280 рублей) и бургеры (470 и 600 рублей). Также есть десерты и полноценные горячие блюда. Помимо этого, в «Хлебе и вине» можно пообедать — с 12:00 до 16:00 действует специальное предложение по схеме: салат плюс суп и основное блюдо (450 рублей), суп плюс основное блюдо или салат (400 рублей) и суп плюс салат (350 рублей).
Что заказывать
Брускетта с лососем гравлакс — 270 рублей
Злаковый салат с креветками и ореховым соусом — 400 рублей
Утиная ножка с красной капустой и можжевеловой ягодой — 800 рублей
Печеный мини-картофель — 150 рублей
Сырный кейк — 350 рублей
Паб Hardy
Адрес: ул. Маросейка, 15
Телефон: +7 (499) 963–83–84
Средний чек: 900 рублей
Первый и пока единственный в Москве Hardy Pub открылся на Маросейке осенью 2015 года. В основе концепции заведения — крафтовое пиво, бургеры и хот-доги к нему. В ресторане также действует специальное предложение на бизнес-ланч: два блюда и напиток обойдутся в 350 рублей, три блюда и напиток — в 390 рублей. Плюс ко всему во время ланча делается скидка на пиво: вместо 290 порция будет стоить 150 рублей. Еще одно предложение заведения — скидка в 10 % именинникам, справляющим торжество в Hardy Pub.
Что заказывать
Дальневосточная корюшка с соусом васаби — 220 рублей
Самса с ягненком, сыром и свекольными чипсами — 350 рублей
«Шотландское» яйцо с ягненком — 420 рублей
Обожженная цветная капуста с ароматным маслом — 250 рублей
Шоколадный флан с сорбетом из груши — 329 рублей
Фотографии: обложка, 1 – BB & Burgers, 2 – Арина Спиркина
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