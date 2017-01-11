В Солянском тупике работает неприметное на первый взгляд кафе «Люди как люди». Заведение открыто в 2002 году и с тех пор славится быстрым обслуживанием и едой в традициях клуба «Пропаганда». Гостей здесь ждут с 08:00 до 23:00, а в четверг, пятницу и субботу — еще и ночью.

Горячие сэндвичи, которые готовятся на свежеиспеченном хлебе, салаты, разнообразные пироги, фруктовые и молочные коктейли, по словам владельцев, особенно нравятся студентам и работникам соседних офисов.

Если у вас мало времени, все можно взять с собой, чтобы перекусить на ходу или поесть на рабочем месте. Среди прочего в заведении можно заказать бизнес-ланч, в который входят суп дня, салат из свежих овощей и горячий сэндвич или пирог. Стоимость такого набора — 240 рублей.

Что заказывать

Пирог с курицей — 170 рублей

Пирог со шпинатом и брынзой — 170 рублей

Сэндвич с тунцом, каперсами и оливками — 160 рублей

Яичница с ветчиной и сыром — 120 рублей

Пудинг с персиками — 160 рублей