Гастрономическая картаГде завтракать, обедать и ужинать в районе Солянки
Рассказываем, куда пойти в окрестностях одной из старейших улиц города
Солянка — одна из старейших улиц в центре Москвы, находится в районе метро «Китай-город» неподалеку от улицы Маросейки, про которую мы уже рассказывали.
На этот раз The Village выбрал несколько мест в районе Солянки и примыкающих к ней улиц, где можно перекусить, пообедать и просто посидеть с друзьями вечером.
Ресторан «Хинкали Point»
адрес: ул. Забелина, 1
телефон: +7 (495) 223–93–32
Ресторан «Хинкали Point» открылся в сентябре 2015-го. Кроме заведения на улице Забелина, существует еще одна точка — у метро «Белорусская» на улице Лесной, 26. В основе концепции заведения — недорогая грузинская кухня со штатом грузинских-поваров, работающих на кухне.
В настоящее время за кухню отвечает Виолетта Слободенко. Заведение открыто по будням с 10:00 до 23:00, а по выходным работает с 12:00 до 23:00. Плюс ко всему в ресторане действует специальное предложение: бизнес-ланч по будням с 12:00 до 16:00 стоит 240 рублей. Каждый день меню бизнес-ланча меняется: можно выбрать салат и горячее. Например, в среду предлагают салат с крабом, а на горячее — филе из курицы в сливочном соусе с картофельным пюре.
Что заказывать
Хинкали с сыром сулугуни — 65 рублей
Хинкали с мясом — 50 рублей
Хачапури по-мегрельски — 250 рублей
Чихиртма — 160 рублей
Печенье с розмарином — 25 рублей
Кафе «Люди как люди»
адрес: Солянский пр-д, 1/4, стр. 1–2
телефон: +7 (495) 621–12–01
В Солянском тупике работает неприметное на первый взгляд кафе «Люди как люди». Заведение открыто в 2002 году и с тех пор славится быстрым обслуживанием и едой в традициях клуба «Пропаганда». Гостей здесь ждут с 08:00 до 23:00, а в четверг, пятницу и субботу — еще и ночью.
Горячие сэндвичи, которые готовятся на свежеиспеченном хлебе, салаты, разнообразные пироги, фруктовые и молочные коктейли, по словам владельцев, особенно нравятся студентам и работникам соседних офисов.
Если у вас мало времени, все можно взять с собой, чтобы перекусить на ходу или поесть на рабочем месте. Среди прочего в заведении можно заказать бизнес-ланч, в который входят суп дня, салат из свежих овощей и горячий сэндвич или пирог. Стоимость такого набора — 240 рублей.
Что заказывать
Пирог с курицей — 170 рублей
Пирог со шпинатом и брынзой — 170 рублей
Сэндвич с тунцом, каперсами и оливками — 160 рублей
Яичница с ветчиной и сыром — 120 рублей
Пудинг с персиками — 160 рублей
Ресторан «Паб Ло Пикассо»
адрес: Славянская пл., 2
телефон: +7 (495) 784–69–69
Ресторан «Паб Ло Пикассо» открылся на Славянской площади в 2015 году. Акцент в заведении сделан на испанской кухне, а сам ресторан является совместным проектом Александра Раппопорта и Ginza Project.
Главное здесь, по словам представителей заведения, это иберийская кухня, в основе которой — творческий подход к кулинарным традициям и легкое, чуть ироничное их восприятие. Внутри — много кирпича и дерева в оформлении и разрисованные стены. Ресторан работает с 12:00 до полуночи, средний чек —2 тысячи рублей.
Что заказывать
Томленый осьминог — 850 рублей
Открытый пирог с тунцом и маслинами — 220 рублей
Салат с морепродуктами — 750 рублей
Мадридское косидо — 840 рублей
Панадера — 200 рублей
Бар Stay True
адрес: Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
телефон: +7 (495) 784–68–38
Бар открылся в 2014 году, когда уже работали две другие точки тех же владельцев — Hell Bar на «Белорусской» и Lowson’s Bar на «Маяковской». Владелец всех трех заведений — Дмитрий Соколов. Основное в концепции бара — обширная коктейльная карта, которую составлял лично сам Соколов. Помимо этого, в баре гостям предлагают несколько видов стейка: «Мачете» (777 рублей), «Блейд» (777 рублей) и Say True (777 рублей). Внутри заведения имеются 90 посадочных мест, а средний чек составляет 1 500–2 000 рублей.
Что заказывать
Бургер Black Angus — 630 рублей
Pork Sandwich — 560 рублей
Баранья голяшка — 690 рублей
Мясные митболы — 360 рублей
Борщ с кусочками стейка — 290 рублей
Бар «Прожектор»
адрес: Славянская пл., 2/5, стр. 3
телефон: +7 (495) 788–06–06
Авторы проекта «Прожектор» — Иван Орчев и Александр Кан, совладельцы «Барбара-бар», и Илиодор Марач, совладелец PradoCafe, Sorry, Babushka и AsiaHall. По словам представителей заведения, они обустроили место для себя и близких по духу людей.
«Прожектор» работает круглосуточно. Среди специальных предложений предусмотрены завтраки: с понедельника по пятницу с 06:00 и до 14:00, а в выходные — с 06:00 до 17:00. На завтрак можно заказать рисовую кашу (130 рублей), блины (120 рублей) и яичницу или омлет из трех яиц (100 рублей) с топингами (еще 40 рублей): лук, томаты, шпинат, шампиньоны, бекон, ветчина.
Что заказывать
Листья салата с обжаренными вешенками — 490 рублей
Пицца «Четыре сыра» — 560 рублей
Гравлакс с печеным картофелем — 370 рублей
Филе индейки с брокколи — 560 рублей
Телячий ростбиф с овощами в сливочном соусе — 570 рублей
Кафе One Teaspoon
адрес: Яузский б-р, 14/8
телефон: +7 (925) 755–80–71
Кафе на Яузском бульваре открылось в 2014 году, а в летние месяцы в саду имени Баумана действовало точно такое же кафе с едой и кофе навынос. Владельцы заведения — шеф-кондитер Ирина Качерова, Кирилл Качеров, Света Бабий и Константин Самарин (который является также бренд-шефом заведения).
В One Teaspoon есть завтраки: по будням — до 12 дня, а по выходным — в течение всего дня. Гости могут заказать яйца пашот с хамоном, лососем или классические, также есть овсяная каша, гранола, панкейки и ленивые вареники. Помимо прочего, в обеденное время популярны салаты (например, с рукколой и апельсиновой заправкой), а также ростбиф в манговом соусе, суп карри, паста с белыми грибами и паста с лососем. В целом заведение позиционирует себя как небольшая кофейня с полноценной кухней. Внутри 20 посадочных мест.
Что заказывать
Салат с копченым цыпленком, хурмой и киноа — 370 рублей
Филе-миньон с лингвини из кабачка — 690 рублей
Яйцо пашот на горячем тосте со слабосоленым лососем — 440 рублей
Пшенная каша с пармезаном и яйцом пашот — 340 рублей
Утиная ножка конфи с пюре из зеленого горошка и мяты — 540 рублей
Кулинарная лавка «Братьев Караваевых»
адрес: ул. Солянка, 4/4
телефон: +7 (495) 625–26–51
Еще одна лавка «Братьев Караваевых» работает по адресу Солянка, 4, строение 4. Как и в других заведениях сети, здесь можно быстро перекусить, а также взять еду с собой (вечером действует скидка на продукты навынос). Внутри — небольшое помещение с огромной витриной. Там можно заказать свежую выпечку (например, круассан с малиной, шоколадом или миндальным кремом), горячие блюда (котлету по-киевски, бифштекс с яйцом, гречку с овощами), а также десерты (ватрушку, творожное кольцо, ванильный эклер) и сэндвичи (брускетту с мясом, круассан с лососем, ливанскую кубу с курицей).
Что заказывать
Крок-мадам — 150 рублей
Печенье «Орешки» — 100 рублей
Овсяная каша — от 100 рублей
Штрудель с яблоками — от 200 рублей
фотографии: обложка – «Паб Ло Пикассо», 1 – «Хинкали Point», 2 – Stay True
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