Лимоны

На рынках по-прежнему есть лимоны, которые привозят из Аргентины, Испании или ЮАР — они бывают весь год и нам не особенно интересны. А сейчас — первый месяц, когда появились лимоны нового урожая из Узбекистана. У них тонкая кожа и очень сильный аромат. Главное — не спутать при выборе эти лимоны с другими импортными. Узбекские меньше раза в полтора и весят грамм сто. А если у лимона толстая кожа с пупырышками — это не тот лимон, который вам нужен.

Дыня

Неделю назад на рынках появилась российская дыня и точно будет там еще две недели. Она выглядит как тыква, а внутри очень сладкая и сочная. Ее на оптовые базы привозят целыми грузовиками.

Виноград

Виноград, который сейчас есть на рынке, доставляют либо из Узбекистана, либо из Турции. Турецкий будет весь октябрь: белый кишмиш, красный кишмиш, всегда сладкий, без косточек. Узбекский натуральнее — но он отходит раньше, обычно это белые или черные «дамские пальчики». Такой хоть и с косточками, но зато вкус у него более насыщенный.

Яблоки

Октябрь — сезон шарлотки, когда яблоки стоят дешево и их буквально миллион сортов. Сейчас на многих рынках продают российские яблоки — они с дырочками, разного калибра, не очень красивые, но натуральные. Причем часто под видом российских продают яблоки из Молдавии или Сербии — они выращиваются в промышленных условиях и выглядят более презентабельно. Можно брать российские (несмотря на их внешний вид), но они портятся быстрее.

Хурма

Начинается сезон хурмы. Традиционно на рынках появляются два сорта — «королек» и «медовая». «Медовая» — мягкая и сладкая, а «королек» — твердый. Главное, чтобы внутри при разрезе «королек» оказался шоколадного цвета. Он, как и «медовая», совсем не вяжет. А бывает еще третий сорт хурмы — ее везут из Испании, она твердая, а внутри нет косточек. Но, насколько мне известно, такая испанская хурма — гибрид обычной хурмы и яблока.

Гранат

Октябрь – первый месяц, когда начинается сезон гранатов. Их в основном привозят из Азербайджана и Турции. Скорее всего, они будут немного кисловатые, но зато очень сочные. Но если хочется, чтобы было, наоборот, очень сладко, можно купить испанские розовые гранаты. Они почти без косточек, так что можно спокойно есть.

Авокадо

Сейчас наконец заканчиваются проблемы с авокадо: летом его привозили с другого конца света, а сейчас появились авокадо из Израиля, нового урожая. Такие плоды дешевле, мягче и вкуснее. Главное, чтобы у авокадо была блестящая кожура, а сам он был мягким на ощупь. Помимо обычного, в магазинах есть авокадо из Мексики с коричневой кожей — они меньше и обычно продаются по две штуке в упаковке. Вкусное авокадо привозят из Бразилии. Такого плода может хватить на целый день — он весит 700–800 грамм.

Овощи

Из овощей на рынке появляются крупные розовые помидоры из Краснодара. Они будут весь октябрь и даже в ноябре. Помимо этого, из Крыма везут грунтовой красный перец. Он дешевле и вкуснее, чем тот, который привозят из Нидерландов или Испании. Уже появилась российская тыква нового урожая — на самом деле она каждые две недели меняется. Нужно выбирать небольшую килограммовую тыкву — такая наверняка будет свеженькой и молодой.

Сентябрь и октябрь — единственные два месяца, когда появляется российская брокколи. От импортной она отличается тем, что продается с зелеными свежими листьями, как цветная капуста, и стоит в два-три раза дешевле.

Сухофрукты

Начинается сезон сухофруктов нового урожая — их привозят из Турции, Таджикистана и Узбекистана. То есть все, что недавно было свежим, сейчас можно покупать в виде сухофруктов: и вишню, и инжир, и виноград, и абрикосы, и груши с яблоками. Они более мясистые и не пересушенные, в отличие от сухофруктов старого урожая. Важный момент: они не должны блестеть — если сухофрукт блестит, значит, он был химически обработан.