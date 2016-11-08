Мандарины

Сейчас на рынках в самом разгаре сезон мандаринов. Быстрее всего закончатся любимые с детства кисло-сладкие абхазские — эти мандарины самые вкусные и полезные. Кроме них, на прилавках можно найти сладкие марокканские и испанские.

Яблоки

В разгаре сезон яблок. Есть и любимые российские сорта, такие как «антоновка» и «симиренко», и яблоки из Азербайджана и Турции.

Гранат

Самые сладкие гранаты из всех, которые сейчас есть в продаже, — узбекские. Они и выглядят привлекательнее прочих: сами по себе очень крупные, насыщенного красного цвета.

Еще есть азербайджанские гранаты — среднего размера, кисло-сладкие. Их можно узнать по более бледной суховатой кожуре. Помимо них на рынках продают израильские — это гранаты без косточек.

Хурма

Сейчас на рынках самый большой выбор хурмы. В продаже есть азербайджанская медовая и испанская без косточек — очень сладкая. Можно найти мягкую и сладкую абхазскую, «помидорную» (она на вид чуть приплюснутая, а внутри жесткая и сладкая), и самую мелкую — узбекский «королек», который называют «патрон» или «свечка».

Лук ялтинский

В продаже появился уже новый урожай ялтинского лука. Его сейчас можно закупать впрок — этот лук хорошо хранится, и это обойдется дешевле.

Перец

Из овощей сейчас не так много всего. Есть российский грунтовой перец, но он почти сошел — распродают последний урожай.

Кабачки

Распродают и последние килограммы российских кабачков. Позже останутся только импортные или замороженные.

Капуста

Пока что на прилавках есть наша российская обычная капуста. А есть азербайджанская, она зеленая и молодая и отлично пойдет в салаты.

Клюква

Уже открыт сезон клюквы. Сейчас ее очень много привезли из Тверской области.