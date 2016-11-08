В последние годы Москва и Петербург переживают всплеск интереса к рынкам и фермерским продуктам, поэтому по традиции каждый месяц The Village с помощью экспертов разбирается, на какие сезонные продукты нужно обратить внимание прямо сейчас. На этот раз мы узнали, что покупать на рынках в ноябре.
Пресс-служба Москворецкого рынка
Мандарины
Сейчас на рынках в самом разгаре сезон мандаринов. Быстрее всего закончатся любимые с детства кисло-сладкие абхазские — эти мандарины самые вкусные и полезные. Кроме них, на прилавках можно найти сладкие марокканские и испанские.
Яблоки
В разгаре сезон яблок. Есть и любимые российские сорта, такие как «антоновка» и «симиренко», и яблоки из Азербайджана и Турции.
Гранат
Самые сладкие гранаты из всех, которые сейчас есть в продаже, — узбекские. Они и выглядят привлекательнее прочих: сами по себе очень крупные, насыщенного красного цвета.
Еще есть азербайджанские гранаты — среднего размера, кисло-сладкие. Их можно узнать по более бледной суховатой кожуре. Помимо них на рынках продают израильские — это гранаты без косточек.
Хурма
Сейчас на рынках самый большой выбор хурмы. В продаже есть азербайджанская медовая и испанская без косточек — очень сладкая. Можно найти мягкую и сладкую абхазскую, «помидорную» (она на вид чуть приплюснутая, а внутри жесткая и сладкая), и самую мелкую — узбекский «королек», который называют «патрон» или «свечка».
Лук ялтинский
В продаже появился уже новый урожай ялтинского лука. Его сейчас можно закупать впрок — этот лук хорошо хранится, и это обойдется дешевле.
Перец
Из овощей сейчас не так много всего. Есть российский грунтовой перец, но он почти сошел — распродают последний урожай.
Кабачки
Распродают и последние килограммы российских кабачков. Позже останутся только импортные или замороженные.
Капуста
Пока что на прилавках есть наша российская обычная капуста. А есть азербайджанская, она зеленая и молодая и отлично пойдет в салаты.
Клюква
Уже открыт сезон клюквы. Сейчас ее очень много привезли из Тверской области.
Эсмира
продавец Усачёвского рынка
Сейчас у нас продается сезонная хурма. Есть «медовая», есть «королек», есть «помидорная» — приплюснутая, потому так и называется. Она представлена в нескольких видах: есть довольно жесткая, азербайджанская, есть помягче, которая без косточек, — это абхазская. «Королек», например, продается и азербайджанский, и узбекский. Еще есть испанская хурма — но это уже импортная.
Также активно продается виноград. Самый вкусный — узбекский, хотя он уже сходит. «Кишмиш» (как белый, так и черный), кроме него есть армянский — этот без косточек.
С косточками — молдавский.
Помимо винограда, сейчас в разгаре мандарины. Те, что на веточках, — китайские. Есть хорватские, испанские, абхазские и марокканские. Из сезонного на рынках в обилии появились гранаты — узбекские или, например, израильские. Израильские гранаты внутри розовые, почти белые, косточка там есть, но она не чувствуется за счет того, что очень мягкая. Такие гранаты очень сладкие.
Из овощей сейчас есть помидоры — дагестанские, узбекские. В обычных помидорах косточка бывает красная, а там — зеленая. Есть помидоры из Волгограда — «черный принц». Но те же кабачки уже импортные, картошка — бакинская, она готовится в мундире. Большую часть овощей везут из Краснодара, а зелень — из Азербайджана.
Асаф
продавец Усачёвского рынка
Сейчас в продаже вкусные мандарины — на любой вкус. Есть абхазские, испанские, есть сладкие или кисло-сладкие. Абхазские самые ароматные, но они будут покислее других.
Фейхоа сейчас — тоже сезонный продукт. В продаже есть абхазская и азербайджанская ягода — два вида. Ее можно есть просто так, а можно перетереть с сахаром, все размешать и есть как варенье. Некоторые делают из фейхоа компот.
Еще сейчас появился вкусный виноград из Узбекистана; кроме него, идет чилийский и итальянский. Можно брать армянский, он без косточек, но и «дамские пальчики» из Узбекистана очень хорошие.
Также открыт сезон гранатов — везут очень хорошие гранаты из Азербайджана, темные и сладкие. Из фруктов хурма — самый популярный сезонный фрукт. Хурма вся замечательная: ни один вид не вяжет, все очень вкусно, начиная от «медовой» и заканчивая шоколадным «корольком».
Яблок тоже много. По поводу овощей: помидоры сейчас самые вкусные привозят из Узбекистана, плюс везут бакинские огурцы.
Обложка: kim - stock.adobe.com
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