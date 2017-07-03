В июле большой ассортимент российских продуктов из Астрахани, Ростова, Краснодара, Волгограда. Это в первую очередь ягоды: черника, голубика, красная и черная смородина, малина, ежевика, крыжовник. К концу месяца придут брусника, облепиха. Часть стоит заготовить на осень-зиму.

Также начнется сезон молодых российских яблок, это сорта «мельба», «антоновка», «белый налив». Остальные фрукты — импортные. Весь месяц продлится сезон абрикосов «шалах» из Армении. Придут обычные и белые нектарины из Узбекистана и вишня, сливы и чернослив из Молдавии. Во второй половине июля наберет вкус узбекская дыня «торпеда». Появятся арбузы из Астрахани, Дагестана. Советуем выждать две-три недели — и можно открывать сезон. Выбирайте плоды, которые весят 10–14 килограммов, при хлопке звук должен быть звонким. Арбузы делятся на «девочек» и «мальчиков», просите у продавцов первых.

Овощи

В этом месяце множество местных овощей. Огурцы, помидоры, болгарский перец, кабачки, баклажаны, тыква, репа, молодая кукуруза. Возможно, помидоры будут не такие роскошные, как узбекские и азербайджанские, но все равно свежие, насыщенные, сочные. Лайфхак: отдавайте предпочтение розовым сортам, они наиболее сладкие. Попробуйте «бычье сердце», «парадайз». Еще можно брать ростовские черри на ветке: среднего размера, с толстой шкуркой, они очень сладкие.