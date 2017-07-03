Как надоФруктовый сезон: Что покупать на рынках в июле
Армянские абрикосы, узбекские дыни, первый инжир и другие сезонные продукты
В последние годы российские города переживают всплеск интереса к рынкам и фермерским товарам. The Village вместе с экспертами разбирается, на какие сезонные продукты нужно обратить внимание прямо сейчас и что покупать на рынках в июле.
Фрукты и ягоды
ЕВГЕНИЙ КИМ основатель сервиса по доставке сезонных фруктов и овощей Vitamins.ru
В июле большой ассортимент российских продуктов из Астрахани, Ростова, Краснодара, Волгограда. Это в первую очередь ягоды: черника, голубика, красная и черная смородина, малина, ежевика, крыжовник. К концу месяца придут брусника, облепиха. Часть стоит заготовить на осень-зиму.
Также начнется сезон молодых российских яблок, это сорта «мельба», «антоновка», «белый налив». Остальные фрукты — импортные. Весь месяц продлится сезон абрикосов «шалах» из Армении. Придут обычные и белые нектарины из Узбекистана и вишня, сливы и чернослив из Молдавии. Во второй половине июля наберет вкус узбекская дыня «торпеда». Появятся арбузы из Астрахани, Дагестана. Советуем выждать две-три недели — и можно открывать сезон. Выбирайте плоды, которые весят 10–14 килограммов, при хлопке звук должен быть звонким. Арбузы делятся на «девочек» и «мальчиков», просите у продавцов первых.
Овощи
В этом месяце множество местных овощей. Огурцы, помидоры, болгарский перец, кабачки, баклажаны, тыква, репа, молодая кукуруза. Возможно, помидоры будут не такие роскошные, как узбекские и азербайджанские, но все равно свежие, насыщенные, сочные. Лайфхак: отдавайте предпочтение розовым сортам, они наиболее сладкие. Попробуйте «бычье сердце», «парадайз». Еще можно брать ростовские черри на ветке: среднего размера, с толстой шкуркой, они очень сладкие.
Фрукты и ягоды
ЛЕВ ВОЛОЖ
создатель сервиса по доставке фермерских продуктов с рынков MoscowFresh
Июль — главный месяц абрикосов и черешни. Абрикосы приходят преимущественно из Армении, и, если у вас есть возможность, лучше, конечно, покупать самолетные абрикосы: в отличие от тех, которые доставляются в Москву фурами, самолетные сладкие и ароматные — такие, как если бы вы ели их прямо в Ереване. Черешня приходит в Москву из Азербайджана, Армении и Европы, и опять же самая вкусная черешня — та, которую срывают спелой и доставляют в Москву самолетом из Армении.
Сезон плоских персиков уже в разгаре — покупая их, важно смотреть, чтобы у них в углублении не было плесени, и много за раз их лучше не брать — они быстро портятся. Также начинается сезон круглых персиков и нектаринов, их нужно брать мягкими и желательно пробовать, иначе велик риск взять невкусные и твердые. Начинаются первые поставки инжира, мягкий черный инжир уже сладкий, и чем ближе к августу, тем он будет дешевле.
Также начинается сезон сочных, сладких, ароматных узбекских дынь. Покупая дыню, надо помнить, что спелая дыня всегда вкусно и сильно пахнет.
Овощи и зелень
Все овощи уже российские, и они продолжают дешеветь на радость покупателям. Также сейчас очень хорошая и недорогая зелень: укроп, петрушка, лук, кинза, салат — все уже подмосковное.
Фрукты
ЮЛИЯ ИЛЬИНА основатель онлайн-магазина Myfresh.ru
В начале месяца начинается сбор абрикосов в Краснодаре. Максимально вкусными и сладкими они будут во второй половине июля. В первые недели июля в Азербайджане поспевают первые необыкновенно сладкие и сочные персики раннего урожая — они имеют вытянутую овальную форму.
Поспели нектарины. В начале месяца стоит купить сладкие нектарины сорта «розовая принцесса» из Узбекистана — это плоды небольшого размера с тонкой кожицей и характерным ярко-бордовым цветом. Во второй половине месяца в продаже появятся необычные белые нектарины — кисло-сладкие.
В июле начинается сбор первого урожая черного и зеленого винограда как в странах ближнего зарубежья (Узбекистан), так и на Кубани. Самые вкусные ранние сорта: «кодрянка» и «мускатный», в конце месяца — любимый всеми «кишмиш». Из Азербайджана в начале месяца приезжают первые сладкие груши раннего созревания. На Кубани поспевают слива и алыча.
Ягоды
Кубанская кисло-сладкая вишня, черная и красная смородина, малина будут радовать нас весь июль. В начале месяца надо поторопиться успеть побаловать себя настоящей лесной земляникой. Во второй половине месяца поспевает крыжовник — зеленый и красный.
Овощи
В июле стоит обратить особое внимание на розовые помидоры из Краснодара и Ростова, а также на сладкий перец. Во второй половине месяца в продаже начнет появляться кубанская тыква нового урожая, в начале месяца — настоящие лесные лисички (в Москву их везут, как правило, из Владимирской и Костромской областей).
Список сезонных продуктов
Даниловский рынок
Июль — очень плодовитый сезон, и можно составить целый список продуктов. Так, стоит покупать болгарские помидоры, армянские абрикосы и персики, тутовник белый и черный, клубнику из Воронежа, плоские персики из Узбекистана, землянику из Рязани и Владимира, белые лисички, подберезовики и подосиновики.
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