Интерес к фермерским продуктам не утихает, а рынки становятся все более популярным местом для встреч, воскресных обедов и, конечно, покупок свежих овощей и фруктов. Разбираемся, на что обратить внимание в начале осени и какие сезонные продукты можно найти на прилавках в октябре.
Екатерина Чукаева
представитель компании Family Friend
В октябре первым делом нужно оценить мощности вашей морозильной камеры. Белые грибы, подосиновики, опята, грузди и лисички все еще усеивают поляны. Дикие грибы попадают в ассортимент магазинов и рынков традиционно: во Владимирской, Нижегородской, Рязанской областях все еще действуют пункты приема грибов от населения. То есть местные жители собирают грибы и сдают их по фиксированной цене. Рынки и магазины, в свою очередь, закупают партии уже в этих пунктах. Так, от опушки до потребителя гриб проходит три стадии контроля. Покупая грибы в магазинах, а не у придорожных торговцев, вы гарантированно получите съедобные и качественные грибы. Плюс нет опасения, что ваши знания и опыт вас подведут.
Также из леса несут свежие дикие ягоды — клюкву и бруснику. Эти ягоды не просто способны пережить заморозки, но и стать только сочнее, перейдя через ноль градусов несколько раз. В октябре продолжают гореть костры рябин вместе с бузиной и калиной. Эти ягоды прекрасно тонизируют холодным утром, если сделать из них чай с имбирем, медом и лимоном.
Из овощей стоит отдать предпочтение сезонным кабачкам, тыквам и цукини, так как этим культурам еще хватает светового дня в открытом грунте. По такому же принципу формируется список фруктов: груши, сливы и яблоки. А за пределами РФ второй раз собирают урожай гранатов и грейпфрутов.
Евгений Ким
основатель сервиса по доставке сезонных фруктов и овощей Vitamins.ru
В начале октября еще есть летние продукты, но в течение месяца они будут отходить. Из овощей это российские помидоры, кабачки, болгарский перец, баклажаны. Из фруктов — армянские, узбекские и молдавские сливы, армянские персики и инжир. И конечно, полезные ягоды: облепиха, брусника, боярышник, клюква.
Продолжается сезон винограда, он достигает пика своего вкуса в октябре. Обратите внимание на узбекский виноград сортов «Тайфи», «Дамские пальчики», молдавский «Изабелла», армянский кишмиш. Постепенно ассортимент начинает пополняться осенними продуктами. В начале месяца уже в хорошем вкусе узбекская хурма «Королек», позже придут абхазское фейхоа, узбекские айва и лимоны — самые вкусные и ароматные. Начнется сезон целой группы азербайджанских продуктов. Это хурма, гранаты, яблоки «Синап». Из овощей — сладкие помидоры черри, бакинские огурцы, баклажаны, картофель.
Расширится ассортимент продуктов из дальнего зарубежья — например, появятся красные и желтые сливы, груши «Форел», ягоды, гранаты без косточек из Чили. В них они, конечно, есть, но мягкие и незаметные — советуем попробовать.
Лев Волож
создатель сервиса по доставке фермерских продуктов с рынков MoscowFresh
Октябрь — это главный месяц тыквы, не зря именно в этом месяце Хеллоуин. Начинается сезон розового граната — очень сладкого и вкусного, кроме того, уже появляются сухофрукты и орехи нового урожая: грецкий орех, фундук, инжир, чернослив, курага.
В октябре на рынки поступают свежие «королевские» финики нового урожая из Израиля, а также травяные чаи нового сбора, а вот сезон местных овощей — баклажанов, кабачков, цветной капусты, перца и других — заканчивается, уступая место импортным.
Обложка: kathik — stock.adobe.com
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