В октябре первым делом нужно оценить мощности вашей морозильной камеры. Белые грибы, подосиновики, опята, грузди и лисички все еще усеивают поляны. Дикие грибы попадают в ассортимент магазинов и рынков традиционно: во Владимирской, Нижегородской, Рязанской областях все еще действуют пункты приема грибов от населения. То есть местные жители собирают грибы и сдают их по фиксированной цене. Рынки и магазины, в свою очередь, закупают партии уже в этих пунктах. Так, от опушки до потребителя гриб проходит три стадии контроля. Покупая грибы в магазинах, а не у придорожных торговцев, вы гарантированно получите съедобные и качественные грибы. Плюс нет опасения, что ваши знания и опыт вас подведут.

Также из леса несут свежие дикие ягоды — клюкву и бруснику. Эти ягоды не просто способны пережить заморозки, но и стать только сочнее, перейдя через ноль градусов несколько раз. В октябре продолжают гореть костры рябин вместе с бузиной и калиной. Эти ягоды прекрасно тонизируют холодным утром, если сделать из них чай с имбирем, медом и лимоном.

Из овощей стоит отдать предпочтение сезонным кабачкам, тыквам и цукини, так как этим культурам еще хватает светового дня в открытом грунте. По такому же принципу формируется список фруктов: груши, сливы и яблоки. А за пределами РФ второй раз собирают урожай гранатов и грейпфрутов.