Первое, на что нужно обратить внимание, — это есть ли у икринки так называемый глазок; если его нет — это подделка. Все икринки обычно разного размера, натуральные мягкие, а если шарики плотные и один к одному, то это тоже подделка. Красную икру обычно не подделывают, она просто может быть некачественной: перезревшей или недозревшей.

Если, например, банка икры прозрачная и икринки в ней сливаются и образуют однородную массу, то перед вами натуральная икра, а если шарик к шарику, идеального размера, такую банку покупать не стоит. Когда пробуешь икру, во рту она должна лопаться и растворяться, если же оболочка плотная и хрустит, то, скорее всего, это подделка. Еще на что стоит обратить внимание — соль. Как правило, слабосоленая икра свидетельствует о том, что икру хотели продать свежей и быстро, если же она сильно соленая, то продукт может быть не первой свежести. Конечно, лучше покупать свежую и слабосоленую.

Если речь идет о черной икре, то, как правило, белужья икра более светлая, чем остальные, ее еще называют «первый номер», и именно по этой статье проходят браконьеры.

Цвет икры может варьироваться от зеленоватого (оливкового) до черного, это зависит от степени зрелости икры в момент вылова: если рыбу выловили на самой ранней стадии нерестового цикла, то икра будет насыщенно-черной. У осетровой икры «второй номер», икринки меньше, чем у белужьей, а цвет черный.

Черную икру покупают фасованной, на развес ее не продают. Есть один нюанс: продавцы могут обмануть вас за счет увеличения веса банки, так они могут сэкономить от 50 до 70 граммов, но никто вам ничего не скажет, если вы придете со своей тарой и проверите при них вес. А вот красную икру лучше покупать на развес, потому что та, что в банках, — консервированная, а как мы уже говорили — лучше покупать свежий продукт.