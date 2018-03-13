Правильные спагетти должны быть обязательно аль денте — это значит, что внутри паста будет еще белой, то есть сырой. Далеко не всегда важно, какое время приготовления указано на пакете — пасту надо пробовать, пока она варится, чтобы понять степень ее готовности. Также нужно учитывать, что она еще будет готовиться с соусом и впитывать его. Из этого следует, что пасту лучше варить где-то на 2 минуты меньше, чем указано на пакете.

Если говорить о пропорциях, то воды должно быть в три раза больше, чем пасты, пропорции — 300 граммов пасты на литр воды. Когда вы кладете в воду спагетти, она должна быть уже соленая. Желательно также, чтобы кастрюля была пропорциональна спагетти, то есть она должна быть глубокой.

Когда паста готова или достаточно аль денте, мы ее сразу же перемешиваем не с маслом, а уже с соусом — так она уже априори не слипнется.