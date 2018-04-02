Начался апрель, и к концу недели в городе обещают заметное потепление. Интерес к фермерским продуктам не утихает, а рынки становятся все более популярным местом для встреч, воскресных обедов и, конечно, покупок свежих овощей и фруктов. Разбираемся, на что обратить внимание в этом месяце.
Екатерина Чукаева
представитель компании Family Friend
Несмотря на то что в апреле на улицах все еще лежит снег, душа и тело требуют ярких красок. Апрель — месяц, когда на первый план выходят ранние овощи и зелень.
Цветная капуста (Китай, Иран) и молодая морковь (Израиль) — идеальная закуска, которую можно использовать самостоятельно или как дипы с различными соусами. Они же — ингредиенты для свежих зеленых салатов в духе Джейми Оливера. Эти овощи также можно запекать в духовке или использовать для легких овощных супов.
На прилавках появляется любимый не только взрослыми, но и детьми молодой картофель, его привозят из Египта и Азербайджана. Постепенно расширяется ассортимент зелени. Появляются шпинат, щавель и черемша. Для приготовления сезонных салатов можно использовать листовой цикорий и фенхель.
В апреле рекомендую попробовать первую спаржу. Ее привозят из Азии и Латинской Америки. К концу месяца мы увидим урожай, собранный уже на европейской территории. Нежные зеленые и белые побеги можно приготовить на пару или гриле.
Дачный сезон только начинается, поэтому ягоды с собственного огорода мы увидим не раньше июня. Но уже сейчас можно попробовать первую малину — привозят ее из Марокко и Мексики. Альтернативный «десерт», вновь набирающий популярность, — стебли ревеня. Первый урожай собирают как раз в конце апреля, его можно использовать как начинку для сладких пирогов или приготовить прекрасный домашний компот.
Евгений Ким
основатель Vitamins.ru
Апрель — месяц розовых узбекских помидоров. К этому времени в Ташкенте становится жарко и очень солнечно, урожай становится массовым, продавцы не торопятся снять помидоры с веток. Они максимально дозревают, получают много света, поэтому у них идеальный вкус. Они с крепкой кожурой, плотные, ароматные, сладкие и сочные, с зелеными семечками и насыщенным томатным послевкусием. В начале мая эти помидоры начнут уже отходить.
Еще в апреле отличные манго из Перу. Это один из самых вкусных сортов «кент»: плоды крупные, от 500 граммов, мелковолокнистые, сладкие и ароматные. Сейчас в Перу осень, время сбора урожая, поэтому надо брать. Летом таких уже не найти.
Также выбирайте ананасы. Мы советуем крупные плоды от килограмма, они должны быть желтые снаружи, с легким цветочным ароматом. Попробуйте вытянуть лист из листвы: если он выходит легко, это также показатель спелости. Такой ананас будет очень вкусным. Сейчас также очень хороший, самый сладкий в году гранат из Индии, его сезон тоже длится до лета. Уже в мае все эти продукты постепенно начнет сменять летний ассортимент, первые урожаи будут приходить из Узбекистана.
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