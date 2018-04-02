Несмотря на то что в апреле на улицах все еще лежит снег, душа и тело требуют ярких красок. Апрель — месяц, когда на первый план выходят ранние овощи и зелень.

Цветная капуста (Китай, Иран) и молодая морковь (Израиль) — идеальная закуска, которую можно использовать самостоятельно или как дипы с различными соусами. Они же — ингредиенты для свежих зеленых салатов в духе Джейми Оливера. Эти овощи также можно запекать в духовке или использовать для легких овощных супов.

На прилавках появляется любимый не только взрослыми, но и детьми молодой картофель, его привозят из Египта и Азербайджана. Постепенно расширяется ассортимент зелени. Появляются шпинат, щавель и черемша. Для приготовления сезонных салатов можно использовать листовой цикорий и фенхель.

В апреле рекомендую попробовать первую спаржу. Ее привозят из Азии и Латинской Америки. К концу месяца мы увидим урожай, собранный уже на европейской территории. Нежные зеленые и белые побеги можно приготовить на пару или гриле.

Дачный сезон только начинается, поэтому ягоды с собственного огорода мы увидим не раньше июня. Но уже сейчас можно попробовать первую малину — привозят ее из Марокко и Мексики. Альтернативный «десерт», вновь набирающий популярность, — стебли ревеня. Первый урожай собирают как раз в конце апреля, его можно использовать как начинку для сладких пирогов или приготовить прекрасный домашний компот.