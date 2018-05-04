На улице уже почти лето, поэтому пора разнообразить меню более легкими сезонными продуктами. Садовую землянику, которую чаще воспринимают как клубнику, высаживают в грунт в апреле, так что ближе к концу мая можно насладиться ягодой из Краснодарского края. Клубника прекрасна сама по себе, а также в составе смузи с кокосовым или миндальным молоком, апельсинами и малиной. Если вам нравятся кисло-сладкие соусы, можно приготовить такой из клубники, свежей зелени и лимонного сока — он отлично сочетается с говядиной и свининой.

Нежные стебли спаржи из Таиланда — основа весенних салатов, супов и вегетарианских блюд. Она еще не слишком жесткая, поэтому не требует тщательной кулинарной обработки. Спаржа – это кладезь пищевых волокон, которые надолго сохраняют чувство сытости.

Начинается сезон узбекских томатов — они мясистые и сладкие, без высокого содержания кислот. Помидоры содержат калий, положительно сказывающийся на здоровье сердечно-сосудистой системы. Их можно сделать основой овощного салата или приготовить настоящий испанский суп гаспачо. Для этого потребуется всего лишь натереть спелые томаты на терке и смешать с оливковым маслом и давленым чесноком.

Также начался сезон редиса. Интересный факт: этот майский корнеплод профессиональные диетологи не советуют есть резаным — при контакте с кислородом он теряет большую часть полезных свойств. С редисом отлично сочетаются творожные сыры, ржаные хлебцы и куриные яйца. А если добавить молодой зеленый лук и сметану, то получится классика родом из детства.