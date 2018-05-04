Интерес к фермерским продуктам не утихает, а рынки становятся все более популярными местами для встреч, воскресных обедов и, конечно, покупок свежих овощей и фруктов. Разбираемся, на что обратить внимание в теплом мае.
Екатерина Чукаева
представитель компании Family Friend
На улице уже почти лето, поэтому пора разнообразить меню более легкими сезонными продуктами. Садовую землянику, которую чаще воспринимают как клубнику, высаживают в грунт в апреле, так что ближе к концу мая можно насладиться ягодой из Краснодарского края. Клубника прекрасна сама по себе, а также в составе смузи с кокосовым или миндальным молоком, апельсинами и малиной. Если вам нравятся кисло-сладкие соусы, можно приготовить такой из клубники, свежей зелени и лимонного сока — он отлично сочетается с говядиной и свининой.
Нежные стебли спаржи из Таиланда — основа весенних салатов, супов и вегетарианских блюд. Она еще не слишком жесткая, поэтому не требует тщательной кулинарной обработки. Спаржа – это кладезь пищевых волокон, которые надолго сохраняют чувство сытости.
Начинается сезон узбекских томатов — они мясистые и сладкие, без высокого содержания кислот. Помидоры содержат калий, положительно сказывающийся на здоровье сердечно-сосудистой системы. Их можно сделать основой овощного салата или приготовить настоящий испанский суп гаспачо. Для этого потребуется всего лишь натереть спелые томаты на терке и смешать с оливковым маслом и давленым чесноком.
Также начался сезон редиса. Интересный факт: этот майский корнеплод профессиональные диетологи не советуют есть резаным — при контакте с кислородом он теряет большую часть полезных свойств. С редисом отлично сочетаются творожные сыры, ржаные хлебцы и куриные яйца. А если добавить молодой зеленый лук и сметану, то получится классика родом из детства.
Евгений Ким
основатель Vitamins.ru
Ассортимент фруктов и овощей становится летним. В начале месяца приходит первая черешня из Турции, Таджикистана, Узбекистана. Мы всегда дожидаемся узбекскую, она самая крупная и сладкая. Поначалу цены будут высокими, но к середине мая понизятся. Также начнется сезон узбекских абрикосов. Особенно вкусными считаются плоды из Ферганской долины.
Май — это время молодых грунтовых овощей: свеклы, моркови, капусты, чеснока. Часть этих овощей продается с ботвой. Это не столько модно и красиво, сколько вкусно и полезно. Свекольная ботва — лидер по количеству полезных веществ, мы предлагаем ее отдельно от корнеплодов, она пользуется большим спросом. Уже в первых числах мая начнется сезон луховицких огурцов, который продлится до сентября. Розовые узбекские помидоры отойдут, им на смену придут сопоставимые по вкусу розовые азербайджанские.
В мае на рынках появятся арбузы из Ирана. Можете их смело выбирать, они сладкие и хрустящие. В этой стране они созревают почти круглый год, их активно экспортируют, они ценятся за хорошее качество. К концу месяца придет местная клубника, молодой зеленый горошек, узбекская вишня.
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