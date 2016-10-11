У нас давно была идея создать какой-нибудь брутальный вкус мороженого, и мы его сделали — там много темного шоколада, мало сахара и много рома. Мороженое на самом деле брутальное; его можно назвать вкусным, но с некоторой оговоркой, потому что на вкус оно как темный-темный шоколад с достаточно приличной дозой алкоголя.

Раз для мужчин, значит, для мужчин: мы решили пойти дальше и даже отрисовали некий образ кракена, ограничив продажи сорта — сделав мороженое только для мужчин. Мы никого не хотели обидеть, потому что вкусов у нас предостаточно, и конкретно этот уж точно не заинтересует девушек, стопроцентно. Мы тихо-спокойно его продавали уже две недели как, пока не началась буча с Wonderzine.

Как ни странно, нас уже обвинили в том, что это пиар-акция и маркетинговый ход. Я не могу сказать, что здесь отсутствует какой-либо маркетинг, но так, чтобы маркетинг нового сорта мороженого был нацелен на скандал, подобного в наших планах не было. Мороженое действительно получилось необычным на вкус, оно принципиально отличается от любого другого мороженого Tim&Tim, и мы хотели это подчеркнуть. У нас даже есть анкета, которую мужчина заполняет перед тем, как купить это мороженое: в шуточной форме человек пишет, что он мужчина и принимает на себя ответственность за то, что будет есть.

Фото опубликовано Мороженое Tim&Tim (@timandtimicecream) Сен 26 2016 в 11:24 PDT

Мы пытаемся преподнести некоторые вещи в действительно шуточной форме, фишка с анкетой так и была обставлена. Но, видимо, какая-то девушка решила занять принципиальную позицию. Я не знаю этой Ирины Кузьминой, к нам она не обращалась, и для меня она существует исключительно виртуально.

Я на самом деле не считаю это каким-то сексистским изобретением и не понимаю, чем в данном случае мы задеваем права женщин. Мороженого у нас много, и оно в свободном доступе. Кстати, за все это время половину проданного нами «Кракена» перепробовали девушки, которые купили это не напрямую, а сами понимаете как. Если девушка очень хочет купить это мороженое, она его купит: это просто. Вопрос только в том, действительно ли человек хочет мороженого, или просто хочет раздуть скандал из ничего.