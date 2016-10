10 октября в редакцию Wonderzine поступило обращение девушки, пожаловавшейся на проявление дискриминации по половому признаку во время покупки мороженого в киоске Tim&Tim. Ирина Кузьмина попыталась купить шарик мороженого, который на рекламе обозначался как сорт «для настоящих мужчин».

«Я пришла за своим любимым мороженым в Tim&Tim и там оказался новый сорт мороженого — FCKN KRAKEN. В рекламе было указано, что «оно для тебя, только если ты настоящий мужчина». Я слегка возмутилась, но не придала особого значения. Но когда я попыталась купить этот сорт мороженого, то получила ответ, что его продают „только парням“, — рассказала The Village Кузьмина. — На всякий случай я решила уточнить, серьезно ли это, и в курсе ли они, что это проявление сексизма. Мне сказали, что я могу „жаловаться в инстаграм и связываться с их начальством“. Вместо этого я написала в прокуратуру».

The Village узнал у владельцев заведения, что они думают об этой ситуации. Напомним, что отказ покупателю в продаже товара при его наличии противоречит статье 425 Гражданского кодекса РФ и 19-й статье Конституции, закрепляющей равенство прав и свобод независимо от пола.

Алексей Прохоров владелец Tim&Tim У нас давно была идея создать какой-нибудь брутальный вкус мороженого, и мы его сделали — там много темного шоколада, мало сахара и много рома. Мороженое на самом деле брутальное; его можно назвать вкусным, но с некоторой оговоркой, потому что на вкус оно как темный-темный шоколад с достаточно приличной дозой алкоголя. Раз для мужчин, значит, для мужчин: мы решили пойти дальше и даже отрисовали некий образ кракена, ограничив продажи сорта — сделав мороженое только для мужчин. Мы никого не хотели обидеть, потому что вкусов у нас предостаточно, и конкретно этот уж точно не заинтересует девушек, стопроцентно. Мы тихо-спокойно его продавали уже две недели как, пока не началась буча с Wonderzine. Как ни странно, нас уже обвинили в том, что это пиар-акция и маркетинговый ход. Я не могу сказать, что здесь отсутствует какой-либо маркетинг, но так, чтобы маркетинг нового сорта мороженого был нацелен на скандал, подобного в наших планах не было. Мороженое действительно получилось необычным на вкус, оно принципиально отличается от любого другого мороженого Tim&Tim, и мы хотели это подчеркнуть. У нас даже есть анкета, которую мужчина заполняет перед тем, как купить это мороженое: в шуточной форме человек пишет, что он мужчина и принимает на себя ответственность за то, что будет есть. Фото опубликовано Мороженое Tim&Tim (@timandtimicecream) Сен 26 2016 в 11:24 PDT Мы пытаемся преподнести некоторые вещи в действительно шуточной форме, фишка с анкетой так и была обставлена. Но, видимо, какая-то девушка решила занять принципиальную позицию. Я не знаю этой Ирины Кузьминой, к нам она не обращалась, и для меня она существует исключительно виртуально. Я на самом деле не считаю это каким-то сексистским изобретением и не понимаю, чем в данном случае мы задеваем права женщин. Мороженого у нас много, и оно в свободном доступе. Кстати, за все это время половину проданного нами «Кракена» перепробовали девушки, которые купили это не напрямую, а сами понимаете как. Если девушка очень хочет купить это мороженое, она его купит: это просто. Вопрос только в том, действительно ли человек хочет мороженого, или просто хочет раздуть скандал из ничего.

The Village выступает против любых форм дискриминации по национальному, религиозному, социальному признаку, а также по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Издания Wonderzine и The Village входят в один издательский дом Look At Media.

Обложка: Tim & Tim