О кухне и поварском ремесле

Мне повезло в том, что мы с партнером быстро поделили обязанности. Будучи строителем, он взял на себя все технические коммуникации. Я же возглавил кухню. Как шеф-повар, я получил полную свободу действий: в мое меню до сих пор никто не вмешивается. Это редкость, ведь в большинстве случаев перед шефами стоят довольно жесткие задачи, которые необходимо выполнять, хотят они того или нет.

Помимо меня, на кухне работают пять поваров на постоянной основе. Иногда мы привлекаем еще двух сотрудников. В меню — набор стандартов, то есть блюд, на которые может претендовать посетитель любого классического ресторана. Мне интереснее работать с простыми людьми — жителями соседних домов, которые просто хотят вкусно поесть.

Мы осознанно делаем упор на антимодные вещи, такие, как, например, салат «Цезарь», который не виноват, что его обычно готовят шиворот-навыворот, или щи из томленой капусты, которые можно превратить в настоящий евросуп. При этом мы готовим все долго и на совесть, помогая продуктам отдать максимум вкуса. С такой же задачей сталкивается большинство домохозяек, когда за неделю до зарплаты остается только тысяча рублей, а надо прокормить детей и пьяного мужа.

Самое главное для меня в работе — ремесло. Раньше можно было прийти к сапожнику, и он по меркам изготавливал идеальную пару ботинок, в которых можно было проходить хоть десять лет и не чувствовать неудобства. При этом сапожники не были художниками или гениями, они просто занимались своим ремеслом. Я стремлюсь к такому же, но на кухне.

О продуктах и новых блюдах

Поиск продуктов — одна из важнейших задач для повара. Любой может сделать вкусное блюдо за 5 тысяч рублей, а вот найти продукты хорошего качества и за приемлемую цену не так просто. Поэтому мы находимся в непрерывном поиске лучших поставщиков: ездим к молдаванам, вьетнамцам, иногда к китайцам. Помогают как мои знания и опыт, так и советы знакомых. Но в любом случае это довольно долгий процесс: к примеру, чтобы найти подходящее мясо, мы провели не меньше 18 дегустаций.

Сейчас у нас есть уникальный поставщик рибая и сразу несколько мест, где мы берем овощи, при этом я сам выращиваю зелень для украшения блюд. Дело в том, что она увеличивает стоимость блюда на 20–50 рублей, то есть стоит дороже мяса! Кроме того, что-то мы покупаем, как говорят повара, на фирме. Это касается тех продуктов, которые требуют стандартного качества.