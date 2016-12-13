Первая наша пиццерия открылась неделю назад в «Метрополисе». Заниматься пинцей мы начали просто потому, что захотели попробовать что-то еще, кроме бургеров. Мы рассматривали несколько концепций — от всевозможных разновидностей шаурмы до классической пиццы. Нашли интересный вариант с пинцей, изучили вопрос, съездили в Италию и Америку для стажировки в местных заведениях, и вот — открылись.

Формат первой пиццерии — остров на фуд-корте площадью 20 квадратных метров. Дальше будем брать небольшие помещения в центре Москвы. В планах у нас — создать сеть доступных пиццерий с чеком до 500 рублей. Вообще, концепцию нашего заведения можно описать как «маленькое кафе в итальянском стиле». У нас хорошая кофемашина и есть профессиональные бариста. Плюс мы привезли единственную в России печь для пинцы. Рецепт лепешек, привезенный из Италии, — коммерческая тайна, а начинки мы придумали сами.

У пинцы особый состав теста и натуральная закваска, а тесто стоит два дня, прежде чем быть испеченным. Еще одна особенность — сначала выпекается лепешка до полуготовности, потом на нее кладется начинка, и пинца допекается в печи. Так она получается хрустящей и в то же время пышной. Ну и форма — пинца традиционно индивидуальное блюдо, то есть на одного человека. Пицца же обычно на компанию. Сейчас мы только-только запустились, поэтому ежедневно меняем меню, корректируем и дополняем, собирая отзывы гостей. Домашние десерты мы тоже готовим по рецептам, привезенным из их родной страны.