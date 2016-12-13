Комментарий«Изучили вопрос, съездили на стажировку в Италию и Америку — и вот открылись»
Директор по маркетингу BB&Burgers Илья Климов — о новом заведении и пинце
Илья Климов
директор по маркетингу BB&Burgers, Capichi Pinza & Coffee
Первая наша пиццерия открылась неделю назад в «Метрополисе». Заниматься пинцей мы начали просто потому, что захотели попробовать что-то еще, кроме бургеров. Мы рассматривали несколько концепций — от всевозможных разновидностей шаурмы до классической пиццы. Нашли интересный вариант с пинцей, изучили вопрос, съездили в Италию и Америку для стажировки в местных заведениях, и вот — открылись.
Формат первой пиццерии — остров на фуд-корте площадью 20 квадратных метров. Дальше будем брать небольшие помещения в центре Москвы. В планах у нас — создать сеть доступных пиццерий с чеком до 500 рублей. Вообще, концепцию нашего заведения можно описать как «маленькое кафе в итальянском стиле». У нас хорошая кофемашина и есть профессиональные бариста. Плюс мы привезли единственную в России печь для пинцы. Рецепт лепешек, привезенный из Италии, — коммерческая тайна, а начинки мы придумали сами.
У пинцы особый состав теста и натуральная закваска, а тесто стоит два дня, прежде чем быть испеченным. Еще одна особенность — сначала выпекается лепешка до полуготовности, потом на нее кладется начинка, и пинца допекается в печи. Так она получается хрустящей и в то же время пышной. Ну и форма — пинца традиционно индивидуальное блюдо, то есть на одного человека. Пицца же обычно на компанию. Сейчас мы только-только запустились, поэтому ежедневно меняем меню, корректируем и дополняем, собирая отзывы гостей. Домашние десерты мы тоже готовим по рецептам, привезенным из их родной страны.
В меню Capichi Pinza & Coffee на данный момент семь видов пинцы:
Классическая «Маргарита» — с домашним томатным соусом, двумя видами моцареллы и зеленым базиликом, 240 рублей
«5 сыров» — с карамелизированной грушей, грецким орехом, орегано и пятью сырами: рикоттой, моцареллой, эмменталем, рокфором и маскарпоне, 340 рублей
«Курица-руккола» — с томатным соусом, моцареллой, куриным филе, томатами черри, пармезаном, рукколой
и песто, 340 рублей
«Мясная» — с томатным соусом, моцареллой, кремом рикотта, пепперони, домашними свиными колбасками и чесноком, 340 рублей
«Ветчина и грибы» — с запеченной грудинкой, шампиньонами, томатным соусом, моцареллой и орегано, 340 рублей
Фирменная «Капичи» — с запеченным мясом бычьего хвоста, рукколой, артишоками, томатным соусом и моцареллой, 340 рублей
Всего у BB&Burgers девять бургерных, а первая открылась на Ильинском шоссе в деревне Глухово в 2013 году.
Самые популярные бургеры: «Классика», «Аль Пачино», «Отвратительный мужик», «Ронни».
индустрия
обложка: Capichi Pinza & Coffee
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