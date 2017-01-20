Почему Good Enough закрывается

Мы пережили достаточно тяжелое лето из-за стройки на Садовом кольце и уже тогда поняли, что нам будет непросто продолжать дальнейшее существование. Нельзя было ни пройти, ни проехать — все это помнят. Гостей стало меньше. Выручка за два с половиной месяца сильно упала — примерно на 40 %, а то и на все 50.

На нашу просьбу понизить арендную ставку нам ответили отказом. Все переговоры на эту тему были бесполезны. Мы платили 320 тысяч рублей за 32 квадратных метра, плюс электричество обходилось в дополнительные 14 тысяч в месяц.

Мы решили, что хватит. Ты вроде бы делаешь хорошее дело, и оно может жить дальше, но на самом деле никому чужие проблемы не интересны. После нас, скорее всего, сразу появится новое место (принадлежащее арендодателю, его второй по счету проект).

О планах на будущее

Я устала. Это были довольно большие затраты времени, а того, что получалось на выходе, было недостаточно. Мы существовали два с половиной года, и уже хотелось что-то менять в заведении, вкладывать в его развитие. Таких возможностей не представилось, и я перестала испытывать интерес.

Откроется ли Good Enough где-то еще, мы пока не решили. Конечно, у меня в планах есть мысли заняться новым проектом, но я не уверена, будет ли это вновь Good Enough или что-то другое.

По крайней мере, я точно не перестану заниматься кофе. Сейчас я много консультирую по России — составляю меню, обучаю бариста. Меня зовут в Белоруссию, Казахстан, Грузию, и за эти два с половиной года у меня толком не было отдыха.

Сначала нужно отдохнуть, а потом на свежую голову думать о новых проектах. Как и любая женщина, я хочу семью и детей, а в таком графике работы, который был — из командировки бежать сразу в кофейню, из кофейни — в командировку, это просто невозможно.

О том, что было

Мне сложно оценить то, что у нас получилось. Мы понимали примерный формат: я знала, что у нас должны быть завтраки весь день, потому что кофе без еды — это тяжело. Конечно, для меня была важна атмосфера, персонал.

И я могу с гордостью сказать, что это был необычный проект, таких больше не было в Москве. То, что мы пережили за все это время, можно вспоминать всю жизнь. У нас произошло очень много важных встреч среди гостей: кто-то был в Good Enough на первом свидании, а сейчас они уже с детьми приходят.

Многие в соцсети пишут, что заканчивается эпоха: мы действительно были одной из первых маленьких кофеен, и нам удавалось держать качество. Я радуюсь, что впереди что-то новое, и не особенно грущу, потому что никто не умирает, а ведь многие даже пишут в Facebook, мол, примите наши соболезнования.

Я не принимаю соболезнования. Можно только радоваться, что нам удалось создать проект, который люди запомнят надолго. В последний день мы откроемся в обычное время, будем кормить до шести вечера, а потом устроим небольшой веселый вечер, напишем в Сети, чтобы приходили с вином — просто провести время. В субботу я уже должна передать ключ.