Американский офис «Макдоналдс» принял решение убрать чизбургеры из детского набора Happy Meal. Компания пытается сделать обеды менее вредными для здоровья: меньше калорий, сахара и жиров. Родители все еще смогут купить ребенку чизбургер, но отдельно от детского меню. При этом до конца 2022 года изменения затронут заведения сети в 120 странах.

Представители российского «Макдоналдса» рассказали The Village, коснется ли борьба сети за здоровое питание нашей страны и что изменится в детском меню в России.

Елена Чилингарян

PR-менеджер «Макдоналдса» в России «Макдоналдс» постоянно работает над улучшением Happy Meal. Мы уже убрали сладкие газированные напитки из обеда, скоро они пропадут и в мобильных приложениях. Мы надеемся, это заставит посетителей задуматься о более здоровом выборе напитков для детей. Чизбургер не планируется исключать из Happy Meal. Мы стремимся предоставить больше выбора для детского меню, и наши покупатели по-прежнему смогут заказать чизбургер как опцию в Happy Meal.

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