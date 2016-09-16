На Гоголевском бульваре открылось кафе современной паназиатской кухни Dr. No
На Гоголевском бульваре открылось кафе современной паназиатской кухни Dr. No. Это новый проект Semifreddo Group, которой принадлежат бар «Клава», сеть пиццерий «Академия», а также рестораны Gutai, Semifreddo и La Botega Siciliana.
Dr. No
Адрес: Гоголевский бульвар, 33/1.
Время работы: с 12:00 до 23:00.
Телефон: +7 (495) 662–14–42
Основное меню
Хрустящая курица Dr. No — 690 рублей
Суп том-ям с морепродуктами — 750 рублей
Утка по-пекински — 3 500 рублей
Блюда японской кухни
Сашими с лакедрой — 100 рублей
Ролл с клубникой, авокадо и крабом —
1400 рублей
Гриль-меню
Люля-кебаб из баранины или индейки —
690 рублей
Шашлык из бараньей корейки на косточке —990 рублей
Коктейли
Окинава-шприц — 700 рублей
Сакура сауэр — 680 рублей
Идея: В меню Dr. No постарались соединить современную и аутентичную кухню Китая, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Индии и Японии. Национальная кухня здесь сочетается с западными традициями приготовления блюд.
Шеф-повар: Кухню возглавил Раджеш Тхаплийал, известный по работе в ресторанах Ginko и «Сейджи», а также в Buddha Bar Moscow. До приезда в Москву Тхаплийал стажировался и работал в ресторанах, отмеченных звездами Michelin, во Франции и Дании.
Бар: За барную карту отвечает Иван Саблин, также занимающийся напитками в двух других проектах Semifreddo Group — Gutai и «Клаве».
Интерьер: Дизайн ресторана выполнен архитектурным бюро «Геометрия» под руководством архитектора Ирины Глик. Стены оформлены кирпичной кладкой. Кроме того, в интерьере много дерева.
КомментарииПодписаться