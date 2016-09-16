На Гоголевском бульваре открылось кафе современной паназиатской кухни Dr. No. Это новый проект Semifreddo Group, которой принадлежат бар «Клава», сеть пиццерий «Академия», а также рестораны Gutai, Semifreddo и La Botega Siciliana.

Dr. No

Адрес: Гоголевский бульвар, 33/1. Время работы: с 12:00 до 23:00. Телефон: +7 (495) 662–14–42

Основное меню Хрустящая курица Dr. No — 690 рублей Суп том-ям с морепродуктами — 750 рублей Утка по-пекински — 3 500 рублей Блюда японской кухни Сашими с лакедрой — 100 рублей Ролл с клубникой, авокадо и крабом —

1400 рублей Гриль-меню Люля-кебаб из баранины или индейки —

690 рублей Шашлык из бараньей корейки на косточке —990 рублей Коктейли Окинава-шприц — 700 рублей Сакура сауэр — 680 рублей

Идея: В меню Dr. No постарались соединить современную и аутентичную кухню Китая, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Индии и Японии. Национальная кухня здесь сочетается с западными традициями приготовления блюд.

Шеф-повар: Кухню возглавил Раджеш Тхаплийал, известный по работе в ресторанах Ginko и «Сейджи», а также в Buddha Bar Moscow. До приезда в Москву Тхаплийал стажировался и работал в ресторанах, отмеченных звездами Michelin, во Франции и Дании.

Бар: За барную карту отвечает Иван Саблин, также занимающийся напитками в двух других проектах Semifreddo Group — Gutai и «Клаве».

Интерьер: Дизайн ресторана выполнен архитектурным бюро «Геометрия» под руководством архитектора Ирины Глик. Стены оформлены кирпичной кладкой. Кроме того, в интерьере много дерева.