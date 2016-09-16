Московский метрополитен открыл на станции «Выставочная» Филёвской линии свою первую кофейню — «М Кафе». Об этом сообщает ТАСС.

«Это заведение нового формата, адаптированное к запросам жителей современного мегаполиса и обещающее стать местом притяжения как для москвичей, так и для гостей города», — рассказал начальник подземки Дмитрий Пегов.

В ассортименте кофейни есть несколько видов кофе. Также здесь подают десерты и сэндвичи, молочные коктейли и чай.

Заведение украшено ретрофотографиями, рассказывающими о первых годах работы московского метро. Кроме того, в кофейне организована селфи-зона. Причем за каждые десять снимков посетителям полагается бесплатная чашечка кофе.