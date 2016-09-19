На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar
На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar. Об этом The Village сообщили представители сети.
K-Town Korean Noodle Bar
Адрес: улица Шаболовка, 29
Время работы: 12:00 до 23:00
Средний чек: 500 рублей
Блюда
Кукси-суп — 290 рублей
Пирожки пегодя — 110 рублей
Кимчи-бургер с картофелем фри —
250 рублей
Рис с овощами и говядиной — 280 рублей
Вок по-корейски с курицей и салатами —
250 рублей
Напитки
Камди (рисовый эль) — 80 рублей
Лимонад ромашка с алоэ — 150 рублей
Белый лимонад — 180 рублей
Идея: Маленькое меню, состоящее из адаптированной корейской кухни. Акцент в закусочной делается на популярное корейское блюдо кукси, состоящее из лапши с овощным бульоном. Также в меню — кимчи-бургер, корейский паровой пирожок пегодя (он же пян-се) и несколько видов салатов.
Шеф-повар: За кухню отвечают Александр Кан и Ник Кан.
Интерьер: Это небольшая закусочная площадью 52 квадратных метра на 36 посадочных мест.
Это второе место сети K-Town. Первый ресторан K-Town Korean Kitchen открылся в феврале в бизнес-центре «Авилон Плаза».
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