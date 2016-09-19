На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar. Об этом The Village сообщили представители сети.

K-Town Korean Noodle Bar

Адрес: улица Шаболовка, 29 Время работы: 12:00 до 23:00 Facebook

Средний чек: 500 рублей

Блюда Кукси-суп — 290 рублей Пирожки пегодя — 110 рублей Кимчи-бургер с картофелем фри —

250 рублей Рис с овощами и говядиной — 280 рублей Вок по-корейски с курицей и салатами —

250 рублей Напитки Камди (рисовый эль) — 80 рублей Лимонад ромашка с алоэ — 150 рублей Белый лимонад — 180 рублей

Идея: Маленькое меню, состоящее из адаптированной корейской кухни. Акцент в закусочной делается на популярное корейское блюдо кукси, состоящее из лапши с овощным бульоном. Также в меню — кимчи-бургер, корейский паровой пирожок пегодя (он же пян-се) и несколько видов салатов.

Шеф-повар: За кухню отвечают Александр Кан и Ник Кан.



Интерьер: Это небольшая закусочная площадью 52 квадратных метра на 36 посадочных мест.

Это второе место сети K-Town. Первый ресторан K-Town Korean Kitchen открылся в феврале в бизнес-центре «Авилон Плаза».