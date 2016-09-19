На «Таганской» открылся паб «Овсянка, сэр!»
Владельцы бара «Кот Шрёдiнгера» открыли паб «Овсянка, сэр!». Заведение заработало на месте гастропаба Queen V неподалёку от метро «Таганская». Об этом The Village сообщили его представители.
«Овсянка, сэр!»
Адрес: Краснохолмская набережная, 1/15
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 09:00 до 21:00
Телефон: +7 (495) 215–20–78
Время работы: пн.-чт., вс.: с 12:00 до 23:00; пт.-сб.: с 12:00 до последнего гостя
Средний счет: 1 200 рублей
Основное меню
Запеченные свиные ребрышки в сливовом соусе — 420 рублей
Печеная свекла с мягким сыром и зеленым яблоком — 410 рублей
Крем-суп из лесных грибов — 410 рублей
Бургер с говядиной и кофейным соусом —
580 рублей
Телячьи щечки с картофельным пюре и грушевым вареньем — 730 рублей
Осьминог с молодым картофелем и укропом — 1 150 рублей
Десерты
Сметанный торт «Мон шер» — 310 рублей
Тирамису — 350 рублей
Панна-котта — 420 рублей
Домашнее мороженое из деревенских сливок — 360рублей
Пиво
London Pride Ale — 290 рублей
Litovel Premium — 220 рублей
Spaten Munchen — 520 рублей
Идея: Как описывают концепцию нового заведения сами владельцы, паб является семейным местом. Сюда можно прийти не только выпить с друзьями, но и поесть всей семьей. По вечерам здесь обещают проводить живые выступления музыкантов и другие события.
Шеф-повар: За кухню отвечает шеф-повар Иван Голубев, который ранее работал в ресторане Il Pomodoro. Напитками занимается шеф-бармен shelter-бара на Таганке «Кот Шрёдiнгера» Егор Степанов.
Интерьер: Ресторан занимает два этажа. На первом этаже есть два зала — один с барной стойкой, а второй — со сценой для выступлений музыкантов. На верхнем этаже можно отдохнуть на диванах.
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