Владельцы бара «Кот Шрёдiнгера» открыли паб «Овсянка, сэр!». Заведение заработало на месте гастропаба Queen V неподалёку от метро «Таганская». Об этом The Village сообщили его представители.

«Овсянка, сэр!»

Адрес: Краснохолмская набережная, 1/15 ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 09:00 до 21:00 Телефон: +7 (495) 215–20–78 FACEBOOK Время работы: пн.-чт., вс.: с 12:00 до 23:00; пт.-сб.: с 12:00 до последнего гостя Средний счет: 1 200 рублей

Основное меню Запеченные свиные ребрышки в сливовом соусе — 420 рублей Печеная свекла с мягким сыром и зеленым яблоком — 410 рублей Крем-суп из лесных грибов — 410 рублей Бургер с говядиной и кофейным соусом —

580 рублей Телячьи щечки с картофельным пюре и грушевым вареньем — 730 рублей Осьминог с молодым картофелем и укропом — 1 150 рублей Десерты Сметанный торт «Мон шер» — 310 рублей Тирамису — 350 рублей Панна-котта — 420 рублей Домашнее мороженое из деревенских сливок — 360рублей Пиво London Pride Ale — 290 рублей Litovel Premium — 220 рублей Spaten Munchen — 520 рублей

Идея: Как описывают концепцию нового заведения сами владельцы, паб является семейным местом. Сюда можно прийти не только выпить с друзьями, но и поесть всей семьей. По вечерам здесь обещают проводить живые выступления музыкантов и другие события.

Шеф-повар: За кухню отвечает шеф-повар Иван Голубев, который ранее работал в ресторане Il Pomodoro. Напитками занимается шеф-бармен shelter-бара на Таганке «Кот Шрёдiнгера» Егор Степанов.

Интерьер: Ресторан занимает два этажа. На первом этаже есть два зала — один с барной стойкой, а второй — со сценой для выступлений музыкантов. На верхнем этаже можно отдохнуть на диванах.