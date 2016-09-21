Сеть семейных кафе Kitchen решила открыть заведение в формате бургерной — Kitchen burger bar. Об этом The Village рассказали представители сети.

Kitchen burger bar

Адрес: ул. Пятницкая, 82/34с1 Телефон: +7 (965) 444–40–35 Часы работы: с 08:30 до 23:00 Средний чек: 500 рублей Facebook

Бургеры Классический бургер — 280 рублей Бургер чипотл — 320 рублей Блэк-бургер с соусом из черной смородины — 350 рублей Блинчики Блины с лососем — 220 рублей Сырники — 150 рублей Салаты и сэндвичи Оливье — 180 рублей Брусочки из овощей — 120 рублей Сэндвич с курицей — 190 рублей Десерты Макарони (3 шт.) — 150 рублей Бискотти — 170 рублей

Идея: В меню можно найти пять авторских бургеров с котлетой из мраморной говядины с авторскими же соусами, например мексиканским чипотлом или американским ранчем с пахтой. По желанию в них можно будет дополнительно добавить котлету, сыр, лук или халапеньо.

Также в Kitchen burger bar можно приобрести печенье собственного производства, а из напитков появился алкоголь: разливное и бутылочное пиво, сидр и эль.

Шеф-повар: Кухню возглавляет Ирина Манолова, которая ранее работала в других заведениях сети Kitchen.

Интерьер: Бургерная занимает два этажа. На первом расположится стойка с готовыми свежими блюдами и итальянским кофе «с собой». Второй этаж с посадочными местами выполнен в ретростиле. Здесь также можно будет поиграть в настольный футбол или шахматы, послушать радиолу или порисовать на специальной стене.