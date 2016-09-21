На Пятницкой открылась новая бургерная Kitchen burger bar
Сеть семейных кафе Kitchen решила открыть заведение в формате бургерной — Kitchen burger bar. Об этом The Village рассказали представители сети.
Kitchen burger bar
Адрес: ул. Пятницкая, 82/34с1
Телефон: +7 (965) 444–40–35
Часы работы: с 08:30 до 23:00
Средний чек: 500 рублей
Бургеры
Классический бургер — 280 рублей
Бургер чипотл — 320 рублей
Блэк-бургер с соусом из черной смородины — 350 рублей
Блинчики
Блины с лососем — 220 рублей
Сырники — 150 рублей
Салаты и сэндвичи
Оливье — 180 рублей
Брусочки из овощей — 120 рублей
Сэндвич с курицей — 190 рублей
Десерты
Макарони (3 шт.) — 150 рублей
Бискотти — 170 рублей
Идея: В меню можно найти пять авторских бургеров с котлетой из мраморной говядины с авторскими же соусами, например мексиканским чипотлом или американским ранчем с пахтой. По желанию в них можно будет дополнительно добавить котлету, сыр, лук или халапеньо.
Также в Kitchen burger bar можно приобрести печенье собственного производства, а из напитков появился алкоголь: разливное и бутылочное пиво, сидр и эль.
Шеф-повар: Кухню возглавляет Ирина Манолова, которая ранее работала в других заведениях сети Kitchen.
Интерьер: Бургерная занимает два этажа. На первом расположится стойка с готовыми свежими блюдами и итальянским кофе «с собой». Второй этаж с посадочными местами выполнен в ретростиле. Здесь также можно будет поиграть в настольный футбол или шахматы, послушать радиолу или порисовать на специальной стене.
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