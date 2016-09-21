На рынке «Экомаркет» в Конькове открылся монопродуктовый фуд-корнер «Ватрушка Taste Market». Об этом The Village рассказали представители заведения.

«Ватрушка Taste Market»

Адрес: ТК «Коньково Пассаж», ул. Профсоюзная, д.126, к.3 ВРЕМЯ РАБОТЫ: c 08:30 до 22:00

сайт Средний счет: 350–400 рублей



Ватрушки Сыр и овощи — 120 рублей Курица карри — 140 рублей Креветка — 280 рублей Банан и шоколад — 150 рублей Большие ватрушки Говядина — 330 рублей Фрукты и ягоды — 300 рублей



Идея: Блюда в «Ватрушка Taste Market» подаются на деревянных спилах с фирменными крафтовыми плейсматами. Ватрушки представлены в двух размерах: на одного человека (до 10 сантиметров) и на небольшую компанию (30 на 20 сантиметров). Помимо ватрушек, посетителям предлагают гонконгские вафли, состоящие из 30 пузырьков, каждый из которых наполнен начинкой. Их можно дополнить топпингами, мороженым, фруктами или ягодами.



Шеф-повар: За кухню на фуд-корте отвечает Руслан Буй — шеф-повар кальянной Smoke Lounge на Новом Арбате.

Бар: Почти половину меню кафе-пекарни занимает барное меню. В «Ватрушка Taste Market» можно попробовать молочный улун, марокканский чай, раф и горячий какао с маршмеллоу. Также в кафе предлагают больше десяти видов айс-кофе, в том числе со вкусом соленой карамели, миндального печенья и имбирного пряника. За напитки отвечает Виктор Павлов — бар-менеджер VinoGrad Bar, сети «Хинкальная», кафе Lamazi и ресторанов Lamani.