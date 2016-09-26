Ресторатор Аркадий Зельцер, известный по кафе Blum и бару «Продукты», открыл новое заведение — бар «Прогресс». Об этом The Village рассказали представители нового места.

«Прогресс»

Адрес: ул. Пресненский Вал, 38

Телефон: +7 (925) 888–13–16 График работы: понедельник — пятница: с 09:00 до 23:00; суббота — воскресенье: с 11:00 до 23:00 Средний чек: 500 рублей Facebook

Блюда Гранола — 179 рублей Кесадилья — 269 рублей Чили кон карне на стауте — 319 рублей Кофейный бар Капучино — 179 рублей Эспрессо — 149 рублей Флэт-уайт — 189 рублей

Идея: «Прогресс» задумывался как бар, в котором можно заказать кофе с утра, пообедать днем и выпить пива с компанией вечером. По этой причине меню заведения делится на три части: «завтраки» с 09:00 до 12:00, «обеды» — до 16:00 и так называемый «all day вечер». Последний раздел включает в себя три горячих блюда, которые можно заказать в течение всего дня. Каждый раздел меню так или иначе связан с цифрой 9: девять сортов разливного пива, девять видов кофейных напитков и девять основных блюд. В будущем в меню появятся девять авторских закусок к пиву, а также сеты из блюд и напитков.

Шеф-повар: За кухню «Прогресса» отвечает Алексей Коляда, сооснователь стрит-фуд-проекта Foody. Кофейным баром занимается Дарья Бекасова, ранее работавшая в «Даблби», «Good Enough» и «Искре».