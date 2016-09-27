На шестом этаже универмага «Цветной» открылся Urban Food Market, где собрано несколько кафе с уличной кухней разных наций. Об этом The Village рассказали в пресс-службе универмага.

Так здесь можно поесть в Lao Lee Cafe — кафе с вьетнамской кухней. В меню — супы фо с рисовой лапшой и говядиной, курицей, креветками на выбор, различные виды немов и лапши, паровые булочки, салат из экзотических фруктов и многое другое. К каждому заказу дают бесплатную чашку чая и рисовые чипсы.

В кафе под названием «На Чили» можно попробовать мексиканский стрит-фуд. В меню представлены буррито, начос, тако.

Любители мяса могут пойти в «Дагестанскую лавку». Здесь им предложат хинкали, которые подаются с куском мяса, соусом и говяжьим бульоном, пельмени курзе — с мясом, творогом и зеленью. Также тут готовят даргинские чуду — с зеленью, творогом, мясом, картофелем и кавказскими сырами. В обед можно взять бизнес-ланч, куда входят суп плюс курзе или чуду и чай. Все это стоит 300 рублей.