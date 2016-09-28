На Усачёвском рынке в Москве открылось кафе с израильской кухней Mitzva — новый проект создателей Mitzva Bar. Об этом The Village сообщили представители сети.

Mitzva

Адрес: ул. Усачёва, 26 Время работы: c 11:00 до 21:00 Facebook Средний чек: 300 рублей

блюда Хумус или бабагануш — 320 рублей Фалафель с тхиной (6 штук) — 150 рублей Топпинги Жареный баклажан — 30 рублей Израильский салат — 30 рублей Курица в соусе амба — 50 рублей Говядина в томате и чили — 50 рублей

Идея: Владельцы заведения называют его местом нового формата — «хумусией». Здесь можно заказать хумус и бабагануш в пите. Его можно взять с собой или съесть на месте за стойкой. К блюдам предлагают топпинги на выбор: острый соус, лук, оливки, соленые огурцы и за дополнительную плату — израильский салат, яйцо, жареные грибы с луком, фасоль с заатаром, курицу в соусе амба и говядину в томатном соусе.

Шеф-повар: За меню отвечает Денис Макаренков. Ранее он работал заместителем бренд-шефа сети кафе «Му-му». Перед открытием Mitzva Макаренков прошел стажировку в Израиле и разработал собственные рецепты хумуса.