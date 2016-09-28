Бар с крафтовым пивом «Сосна и Липа» открылся по новому адресу. Об этом The Village рассказал один из его основателей Санчир Бадаков.

Теперь бар занимает помещение по адресу: улица Покровка, 17. Оно больше прежнего бара. Чтобы найти заведение, надо пройти в арку и подняться по лестнице. Заведение работает в тестовом режиме, а официальное открытие состоится в пятницу, 30 сентября.

Пока посетителям здесь предлагают несколько видов бутылочного пива и пива из кранов, но к открытию обещают предоставить широкий выбор. Так, здесь можно будет попробовать напитки от пивоварен Brewdog, To Ol, Omnipollo, Mikkeller, Lindemans, Nogne. Примерные цены на них — 300–600 рублей. Цены на пиво от российских Saldens, AF Brew, Zagovor ниже — 250–300 рублей.

Бар «Сосна и Липа» на Покровке, 31 закрылся 3 сентября, но тогда же анонсировал скорое открытие по новому адресу.

Заведение открыли весной 2015 года двое друзей Андрей Липа и Санчир Бадаков. Для них это был первый опыт в ресторанном бизнесе, хотя оба давно интересовались темой пива.