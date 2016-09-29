В торговом центре «Vegas Крокус Сити» 1 октября открывается музыкальный детский ресторан «У дяди Макса». Это проект продюсера Максима Фадеева и певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Подробнее о новом месте The Village рассказали представители ресторана.

 «У дяди Макса»

Адрес: ТЦ «Vegas Крокус Сити», 66-й километр МКАД

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Время работы: воскресенье — четверг: с 10:00 до 23:00, пятница и суббота: с 10:00 до 00:00 

Средний чек: 1 200 рублей

Закуски

Тартин с томатами и базиликом — 350 рублей

Салат из краба — 650 рублей

Супы 

«Капучино из спаржи» — 320 рублей

Кукурузный суп с попкорном — 300 рублей

Горячие блюда

«Эскимо из курицы» — 450 рублей

Лосось с пак-чой — 780 рублей

Десерты 

«Свинка в ванной» — 300 рублей

Морковный торт — 300 рублей

Напитки

Ягодный смузи — 300 рублей

Monster Shake — 500 рублей

Идея: Меню детского ресторана составлено, как утверждают представители заведения, из полезных и одновременно интересных блюд. Здесь, например, можно попробовать конфеты из телятины. Кроме того, в ресторане планируют проводить развлекательные мероприятия, например музыкальные конкурсы. 

Шеф-повар: Меню составлял Кирилл Бергер, бренд-шеф сети Crocus Group. Шеф-поваром ресторана стал Сергей Серых, шеф-кондитером — Александр Шевчук, а должность бар-менеджера заняла Кристина Алябьева.

Интерьер: Ресторан рассчитан на 200 человек. В оформлении используются темы космоса и чтения. 

Фотографии предоставлены представителями ресторана
Фотографии предоставлены представителями ресторана
Фотографии предоставлены представителями ресторана
Фотографии предоставлены представителями ресторана
Фотографии предоставлены представителями ресторана
Фотографии предоставлены представителями ресторана