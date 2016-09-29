Максим Фадеев открывает в Москве музыкальный детский ресторан
В торговом центре «Vegas Крокус Сити» 1 октября открывается музыкальный детский ресторан «У дяди Макса». Это проект продюсера Максима Фадеева и певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Подробнее о новом месте The Village рассказали представители ресторана.
«У дяди Макса»
Адрес: ТЦ «Vegas Крокус Сити», 66-й километр МКАД
Время работы: воскресенье — четверг: с 10:00 до 23:00, пятница и суббота: с 10:00 до 00:00
Средний чек: 1 200 рублей
Закуски
Тартин с томатами и базиликом — 350 рублей
Салат из краба — 650 рублей
Супы
«Капучино из спаржи» — 320 рублей
Кукурузный суп с попкорном — 300 рублей
Горячие блюда
«Эскимо из курицы» — 450 рублей
Лосось с пак-чой — 780 рублей
Десерты
«Свинка в ванной» — 300 рублей
Морковный торт — 300 рублей
Напитки
Ягодный смузи — 300 рублей
Monster Shake — 500 рублей
Идея: Меню детского ресторана составлено, как утверждают представители заведения, из полезных и одновременно интересных блюд. Здесь, например, можно попробовать конфеты из телятины. Кроме того, в ресторане планируют проводить развлекательные мероприятия, например музыкальные конкурсы.
Шеф-повар: Меню составлял Кирилл Бергер, бренд-шеф сети Crocus Group. Шеф-поваром ресторана стал Сергей Серых, шеф-кондитером — Александр Шевчук, а должность бар-менеджера заняла Кристина Алябьева.
Интерьер: Ресторан рассчитан на 200 человек. В оформлении используются темы космоса и чтения.
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