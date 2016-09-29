В торговом центре «Vegas Крокус Сити» 1 октября открывается музыкальный детский ресторан «У дяди Макса». Это проект продюсера Максима Фадеева и певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Подробнее о новом месте The Village рассказали представители ресторана.

«У дяди Макса»

Адрес: ТЦ «Vegas Крокус Сити», 66-й километр МКАД Facebook Время работы: воскресенье — четверг: с 10:00 до 23:00, пятница и суббота: с 10:00 до 00:00 Средний чек: 1 200 рублей

Закуски Тартин с томатами и базиликом — 350 рублей Салат из краба — 650 рублей Супы «Капучино из спаржи» — 320 рублей Кукурузный суп с попкорном — 300 рублей Горячие блюда «Эскимо из курицы» — 450 рублей Лосось с пак-чой — 780 рублей Десерты «Свинка в ванной» — 300 рублей Морковный торт — 300 рублей Напитки Ягодный смузи — 300 рублей Monster Shake — 500 рублей

Идея: Меню детского ресторана составлено, как утверждают представители заведения, из полезных и одновременно интересных блюд. Здесь, например, можно попробовать конфеты из телятины. Кроме того, в ресторане планируют проводить развлекательные мероприятия, например музыкальные конкурсы.

Шеф-повар: Меню составлял Кирилл Бергер, бренд-шеф сети Crocus Group. Шеф-поваром ресторана стал Сергей Серых, шеф-кондитером — Александр Шевчук, а должность бар-менеджера заняла Кристина Алябьева.



Интерьер: Ресторан рассчитан на 200 человек. В оформлении используются темы космоса и чтения.