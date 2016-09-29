Владелец Uilliam’s, Ugolёk, «Северяне» и Pinch Уиллиам Ламберти и Бруно Марино, работавший бренд-шефом ресторанов «Семифреддо», «Рыбка» и сети пиццерий «Академия», открывают свой первый ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Porketteria ZIZO

Адрес: Денисовский переулок, 30 Телефон: +7 (926) 103–18–18 Время работы: с 11:00 до 23:00 Средний счет: 500 рублей

Салаты Цезарь — 170 рублей Кускус — 170 рублей Десерты Кекс морковный — 110 рублей Панна-котта фруктово-ягодная — 150 рублей Тирамису — 150 рублей Основные блюда Поркетта из ягненка — 239 рублей Zizo с курицей — 230 рублей Кальцоне со свининой — 150 рублей

Идея: Меню ресторана разрабатывалось на базе рецепта итальянской поркетты, жареного рулета с корочкой. Изначально поркетта готовилась из свинины, но в Porketteria ZIZO можно также выбрать между бараниной и курицей. Помимо этого, авторы меню придумали новое блюдо — «Зизо» — булочки с топпингами и поркеттой, кальцоне и почти десять разнообразных десертов, за которые отвечает сам Бруно Марино.

Интерьер: Porketteria ZIZO находится на территории промышленных зданий конца XVIII — начала XIX веков. Тем не менее дизайн заведения выглядит современно: под сводчатыми потолками — современные металлические колонны, разноцветные деревянные стулья и стеклянные полотна между кухней и залом.