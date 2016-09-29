На «Бауманской» открылся ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO
Владелец Uilliam’s, Ugolёk, «Северяне» и Pinch Уиллиам Ламберти и Бруно Марино, работавший бренд-шефом ресторанов «Семифреддо», «Рыбка» и сети пиццерий «Академия», открывают свой первый ресторан быстрого питания Porketteria ZIZO. Об этом The Village рассказали представители заведения.
Porketteria ZIZO
Адрес: Денисовский переулок, 30
Телефон: +7 (926) 103–18–18
Время работы: с 11:00 до 23:00
Средний счет: 500 рублей
Салаты
Цезарь — 170 рублей
Кускус — 170 рублей
Десерты
Кекс морковный — 110 рублей
Панна-котта фруктово-ягодная — 150 рублей
Тирамису — 150 рублей
Основные блюда
Поркетта из ягненка — 239 рублей
Zizo с курицей — 230 рублей
Кальцоне со свининой — 150 рублей
Идея: Меню ресторана разрабатывалось на базе рецепта итальянской поркетты, жареного рулета с корочкой. Изначально поркетта готовилась из свинины, но в Porketteria ZIZO можно также выбрать между бараниной и курицей. Помимо этого, авторы меню придумали новое блюдо — «Зизо» — булочки с топпингами и поркеттой, кальцоне и почти десять разнообразных десертов, за которые отвечает сам Бруно Марино.
Интерьер: Porketteria ZIZO находится на территории промышленных зданий конца XVIII — начала XIX веков. Тем не менее дизайн заведения выглядит современно: под сводчатыми потолками — современные металлические колонны, разноцветные деревянные стулья и стеклянные полотна между кухней и залом.
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