Команда BB&Burgers открыла новую бургерную на улице Маросейке. Это восьмое заведение сети в Москве. Об этом The Village сообщили представители заведения.

BB&Burgers

Адрес: ул. Маросейка, 4/2, стр. 1 Время работы: с 11:00 до 00:00 Средний чек: 500–600 рублей Facebook

Бургеры «Машрум-бум» (с шампиньонами гриль, сыром «Эмменталь» и сырным соусом) — 380 рублей «Реал Мадрид» (с пепперони, горчичным соусом и свежими овощами) — 380 рублей «Легендарный каталонец» (на злаковой булочке, с пармезаном, пряным базиликовым соусом, томатами и баклажанами стир-фрай) — 380 рублей Сэндвичи «Бранч» с копченой грудинкой, хрустящим беконом и глазуньей — 380 рублей «50/50» с запеченной грудинкой и пастрами — 380 рублей «Бифтонг» с отварным говяжьим языком — 380 рублей Закуски и салаты Битые томаты — 119 рублей Фитнес-микс — 119 рублей Коул-слоу — 99 рублей Романо по-японски — 99 рублей

Идея: В меню — восемь бургеров с бифштексом из мраморной говядины, пять сэндвичей, картошка фри, ребрышки черного быка, лимонады и молочные коктейли. Котлета для всех бургеров увеличилась на четверть, до 200 граммов. Из новинок меню гости смогут заказать бургеры «Машрум-бум», «Реал Мадрид» и «Легендарный каталонец».

Интерьер: Бургерная расположилась в особняке 1850 года и оформлена в традиционном для сети стиле.

В ближайшие месяцы сеть запустит приложение для мобильных устройств, позволяющее сделать заказ, оплатить его онлайн и забрать к определенному времени в любом из заведений сети.